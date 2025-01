OTVORIO PANDORINU KUTIJU: Đedović obelodanio šok detalje veze i raskida Anite i Anđela, javnost o ovome nije imala pojma! (VIDEO)

Konačno razvezao jezik!

Marko Đedović i Ivan Marinković razgovarali su o Aniti Stanojlović i njenom raskidu sa Anđelom Rankovićem.

- Šta je tebi Anita rekla? - pitao je Marko.

- Govorila je Aleksandri, mene je to čudilo, mislila sam da će da me nalepi. Ja sam njoj rekao za Anđela, a on je rekla da sam bio u pravu. Kad smo silazili stajali smo jedno pored drugog, rekla da su joj super majka i sin, a onda rekla: "Moram da ti priznam da si za Anđela bio sve u pravu" - govorio je Ivan.

- Dva dana pre nego što sam ušao zvala me je Anđelova majka, ona mene gotivi. Pre ulaska me je zvala da pijemo kafu, vi idete na televizoru. Sedimo, gledamo, Aneli je nešto vrištala i on je tu komentarisao da mu je uvek bila top riba, ali da je bio u vezi. Nikad je nije gledao na taj način, ali da mu je najbolja od ovih. Mi smo se tu smejali, oni komentarisali da ona nije loša, zaj*bavali smo ga. Ja kad sam kretao ispratio me je on i kaže mi: "Pozdravi mi posebno Aneli". Oni su raskinuli mesec dana pre nego što sam ja ušao, tamo septembar, oktobar. Ćutao sam mesec dana, a onda je pokrenuta neka priča i kažem joj... Taca Stanijina PR je Anitina, a to su od mene krili. Ja sam pitao ko čuva dete, Anđelo mi kaže Anitina drugarica. Anita je našla stan između naših zgrada. Nisam znao odakle joj drugarica iz Beograda, a Anđelo mi kaže: "Ona je super, uz nju je i uz njenu majku je pomoaže joj, organizovala i poklone sa fanovima". Ona je neki rijaliti fantik, juri te... Desila se Nova godina, ono si video. Anita mi je napisala u čestitki: "Skontala sam da mi raspuštenice spominju Anđela", pa je snimila da su zajedno, a onda snimila da nisu zajedno - pričao je Marko.

- Mene zanima šta znači da sam bio u pravu.. Možda da je nije ispoštovao do kraja, da se završila sezona. Možda je više očekivala - rekao je Ivan.

- Njima je najpametnije oboma da tu temu ne pokreću. Ne mislim da je to fejk, ali znaš šta se sve izdešavalo. Ona je iznajmila gajbu kad je ona izašla, mama i Taca su pre nego što je izašla. Oni su stalno bili tamo, šetali, izlazili, spavao on tu kod nje, išli u lokal kad je počela sezona, išli po bioskopima. Sve je to funkcionisalo. Posle su se dešavale neke situacije, a ako su budale neka pričaju, tačnije Anita,jer on neće sigurno - dodao je Marko.

Autor: A. Nikolić