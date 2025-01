Promenio ploču: Terza definitivno precrtao Sofiju, a na ovaj način svima stavio do znanja šta misli o njoj (VIDEO)

Očekivano!

Takmičari biraju najpažljiviju osobu u Eliti, a naredna je navodila Jelena Ilić koja je navela Urša Rajačića i Božu i Kristinu, a nakon nje reč je dobio Rajačić:

- Meni su na prvom mestu Jelena i Mateja, moji drug i moja devojka, a oni su meni prva dva mesta uvek, a na trećem mestu je Baki, on me stalno pita kako sam, šta ima, da li mi nešto treba - rekao je Rajačić.

- Na prvom mestu je Ena, tu su Mića,Baki i Aca, i Boža je tu - rekao je Peja pa je ustao Mateja:

- Rajačić on me stalno navodi, tu je Gruja koji me navode na svakoj pozitivnoj anketi i Ena - rekao je MAteja.

Naredni koji je navodio bio je Terza:

- Neću više biti pažljiv u ovoj kući, od nove godine idem drugačije, nema pažnje za pojedinice. Prvi je Munja, Drugi je Karić koji mi želi dobro, tu je Ana Spasojević, Ena i Peja, Dragana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.B.