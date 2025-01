Pregoreo od besa: Aleksandra priznala Milovanu da se pomirila sa Ivanom, on zaurlao iz petnih žila i nikad brutalnije je ponizio! (VIDEO)

Pale teške reči!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez. Naredni gosti bili su Milovan Minić i Aleksandra Nikolić.

- Dosta situacija je ovde bilo i odajete utisak da između vas ima nešto što se tiče emocija, pitala si ga tri puta da razgovarate, a on nije želeo. Zašto si prilazila njemu? - pitao je Munja.

- Ja sa mu prišla iz ljudske namere, htela sam da razgovaramo jer nismo deca. Ja sam pokušala, više neću pokušavati - rekla je Aleksandra.

- Rekla si da ne možeš Ivana da grliš kad vidiš njega i da se ljubiš - dodao je Terza.

- Jutros dugo nisam spavala, razmišljala sam i ne želim da se ustručavam. Ivan i ja smo se pomirili, izbegavaću pred njim zbog sebe jer osećam da tako treba. Posle svega ne bih trebala jer me je ocrnio najgore. On ne misli na našu decu. Ne bih trebala da se ustručavam - pričala je ona.

- Milovane, šta te je toliko povredilo da iznosiš gnusne stvari? - pitao je Munja.

- Povredilo me je to što je radila ovde i što sam napolju saznao. Ja ću da platim sve svoje greške i to je kraj. Pričaću šta mi se priča u trenutku - dodao je Milovan.

- Bila sam i ja povređena, četiri godine mi je bilo jako teško. Ne kažem da je ovo trebalo da se desi, ali život nametne i vratilo mu se na neki način. Svi mi se čude kad kažem da mi ga je žao, ali ja sam takva. On pokazuje da nije voleo moje dete jer on mene skrnavi kao majku. Ja ću biti sa mojim detetom na ovaj ili onaj način - pričala je Aleksandra.

- Ja onda mogu da kažem da ne voliš svoje dete jer si radila šta si radila. Ti se za moje dete ne sekiraj. Kako gledaš svoje dete pokazala si i dokazala - rekao je Milovan.

- On kad je kriv on se ovako dete. Ti si naškodio tvojoj porodici. On meni non stop preti. Ja imam pravo na svoj život, meni kad se nešto desilo sam najgora - rekla je Aleks.

- Kanjoj Morače je pred tobom, sve dublje i dublje toneš. Možeš samo da se sagneš pod stolicu, kao što si često radila dok smo doručkovali - poručio je Milovan.

- Odvratan su. Ti kao voliš moje dete. Glumio si četiri godine, ne mogu da oprostim sebi što nisam verovala Urošu, kakav god da je. Ja sam se zaljubila u Ivana, on je prema meni fenomenalan - govorila je Aleksadnra.

- Ona kad se zaljubi svima će da skine glavu za neke stvari, ali polako - dodao je Milovan.

- On je mislio da on mene šaltao četiri godine, ali si u međuvremenu saznao da nije tako. Zaj*bao si se. Otišla sam sa Urošem i to, vratila sam ti oko za oko, zub za zub. Ne možeš mene da ostavljaš četiri godine uplakanu. Mene je sramota tebe, sad sam ti digla cenu - govorila je ona.

- Tvoja cena je 100 evra i može svako iza ćoška za stotkicu da te uzme. Ja sam njega platio, malo se zajedno trošili i neka vam je sa srećom - rekao je Minić.

- On nikad neće imati ovakvu ženu, on to zna - rekla je ona.

- Pogledaj kako si se ofucala, kao suva šljiva si - poručio je Milovan.

- J*baću mu mamu, sad kreće jako jer me pljuje. Ja uvek prihvatam neke mučenike, u to ne računam Ivana. Voli moje dete, a ovakvo blažćenje dugo nisam čula - govorila je Aleksandra.

Autor: A. Nikolić