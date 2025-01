Bitno mi je da joj dokažem... Gastoz u vezi s Anđelom da bi joj pomogao?! Progovorio o svom cilju, Stanić izneo svoju teoriju (VIDEO)

Ne štede reči!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Da li si ti u vezi sa Anđelom da bi joj pomogao ili što si se zaljubio - glasilo je pitanje.

- Ja sam s njom jer sam se zaljubio, naravno, ali mi je bitno da dokažem da treba da nastavi dalje, da život ne sme da stane - rekao je Gastoz.

- On vrlo često kaže, evo i večeras je rekao, on kaže: "Ja hoću da joj pomognem" u smislu prevazilaženja nekih stvari, on naglasi da je meni trenutno u nekim situacijama loše, pa zbog toga hoće da mi pomogne - rekla je Anđela.

- Ti si ovde ušla ranjiva, ja sam ti ulivao poverenje - rekao je Gastoz.

- Gastoz ima takve postupke, on ne potencira više onoliku ljubav, romantiku i čajanke. Smatram da se pokajao što je ušao sa Anđelom u vezu - rekao je Uroš.

Autor: Nikola Žugić