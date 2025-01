Žestok početak glasanja: Karić stavio Anđelu na listu sujetnih, Aneli jedva dočekala da udari na Enu! (VIDEO)

Drama!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" novi zadatak, a oni danas moraju da navedu tri najsujetnije osobe. Ovonedeljni vođa Nenad Macanović Bebica dao je reč Borislavu Terziću Terzi.

- Prva osoba je Miljana Kulić, ona je to pokazala iz sezone u sezonu. Ona je bila sujetna i kad je Iva postavila Bebicu za vođu. Drugo osoba je Uroš Stanić, ništa nije pokazao, sujetan je na sve koji su sinoć pričali sa novinarima. Treća osoba je Anđela možda zbog one reakcije - govorio je on.

Naredni je glasao Stefan Karić.

- Staviću osobe za koje smatram da će da budu prva tri mesta i za koje mislim da su najsujetniji. Ena je pokazala veliku sujetu, iako me navodi na dobrim anketama. Staviću Anđelu kad je Gastoz u pitanju. Na prvo mesto ću da stavim Kadru jer smatram da je pokazao da je sujetan i da nekad treba da spusti loptu i mišljenje koje ima o sebi - rekao je Karić.

Sledeća je glasala Aneli Ahmić.

- Prvo mesto za mene je Ena Čolić, koja je pokazala sujetu prema meni, vređa moju devojčicu, govori da je kopile, vređa mi fizički izgled jer je jede sujeta i ljubomorna je na mene. Jedna majka koja je izgoivorila takve reči ne može ništa drugo da bude nego sujta i ljubomora. Prvi dan kad je ušla ovde me je napala i ja mislim da je ona moj fanatik. Broj dva je Uroš Stanić koji je jako sujetan na mene, svaki dan prolazi pored mene, pravi grimase. On hoće da mi uništi samopouzdanje - govorila je ona.

- Kaže Aneli koja je sujetna na Anđelu i Gastoza. Ona i Sita su najsujetnije. Aneli i Terza NN lice mene navode, a oličenje su svega loše - vikao je Uroš.

- Broj tri ću da navedem Gastoza, to sam rekla i u "Šiša baru". Smatram da poseduje sujetu u sebi - dodala je Ahmićeva.

