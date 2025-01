Ovo se čekalo!

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a voditelj Darko Tanasijević kao i svake nedelje u Šiša baru razgovara sa učesnicima o njihovim najvećim tajnama u rijalitiju. Prva sagovornica Darka Tanasijevića ove noći biće Aneli Ahmić, koja je progovorila o svojim sukobima sa Aleksandrom Nikolić i Enom Čolić, kojima je skinula maske i otkrila njihova prava lica.

Kako je izgledalo pomirenje Aneli Ahmić i Mateje Matijevića, možete pogledati u video prilogu ispod teksta.

- Aneli vidim da je ratoburan dan kod tebe u kući, šta se desilo? - upitao je Darko.

- Nešto sam Ivana pitala da mi pozajmi, tu se odmah ubacila Aleksandra, pa potom i Ena jer je jedva dočekala. Stalno mi spominju Staniju, ne smem više ni da komentarišem. Sada mi Aleksandra govori: ''Radila si u Švajcarskoj, pa ovo ,pa ono''. Ja sam radila u jednom Baru kao igre na sreću, poker, a ne epruvete i tako dalje. To Asmin zna, mi smo se tako i upoznali. Ja joj nikad neću dozvoliti da bude žrtva jer je bila ljubavnica. Isto kao što sam urnisala Sofiju, tako ću i nju. Ja sam joj juče postavila direktno pitanje: ''Kako si se saosećala sa mnom i bila sam ti favorit, a bila si ljubavnica četiri godine?''. Ona ne može da bude žrtva nikad, pored mene, nikada. Ona je ljubomorisala na slike Milovanovu ženu i ćerku, on mi je dodatno ispričao neke stvari. Reako mi je: ''Ljubomorisala mi je kad odem da vidim ćerku'' - rekla je Aneli.

- Ona je istakla da je čak i pridikovala Milovanu da ide više kod ćerke - rekao je Darko.

- To nije istina, ljubomorisala je. Ona je bila ljubavnica i kao nadala se da će se on razvesti. Šta je ona radila po Tetovu, je l' misliš da nije bila i tamo ljubavnica? Ona je bila i gore s oženjenim i zauzetim muškarcima. Ona je i pre Milovana bila ljubavnica, a verujem i da je njega varala sa nekim zauzetim. Ne može ona meni da dođe i prosipa moral, ona se kao nadala da će on ostaviti ženu. Ona je morala znati da će on kad tad objaviti sliku sa ženom i detetom, zamisli ona ljubomoriše što je on slikao svoju i ćerkinu ruku - upitala je Aneli.

- Kako gledaš na to što je ona uputila javno izvinjenje Milovanovoj ženi i čak je Milovanu pre ulaska rekla: ''Treba da se pomiriš sa ženom'' - rekao je Darko.

- Zato što je sje*ala sa Ivanom i skontala je da napolju ima ćerkicu na koju pazi Milovan. Računala je da joj je Milovan mogao oduzeti stan i sve to, pa je računala nek ide on ženi, ali da ne bude da ga je ona sje*ala. Ovo što ona radi je užasno, ne znam kako može iko da je podržava. Ljubomoriše na mene i Milovana, čovek je bio sinoć u crvenom, faca mu se potpuno promenila. Ja sam pokušala da ga smirim da ne bi nasrnuo na nekoga. Naravno da ću pokušati da ga smirim, kao što sam i nju kada je imala konflikt sa Jelenom. Tu sam da dam podršku svakome ko zarađuje svoje dete, a ona sad govori kako Milovan i ja flertujemo i da ga ja muvam. Ja sam uvek bila korektna prema njoj, mene bi celu noć grizla savest da sam je nahvalila, a nisam je pitala ključna pitanja. Išla sam normalnim tonom da joj postavim ključna pitanja - rekla je Aneli.

- Po čemu te još ona povredila? - upitao je Darko.

- Ona bi se sada pomirila sa Milovanom jer ga i dalje voli, pitala sam je: ''Šta osećaš prema Milovanu, da li bi se pomirila?'', ona mi je odgovorila pogledom, a potom i rekla: ''Bih''. Ona vidi da on ne želi i da je on zacrtao, odlučan je u tome. Ona je za mene katastrofalna osoba, osoba koja je spremna na sve. Priča da je došla da kupi plac za dete, da je stvarno zbog toga došla, ona bi se drugačije ponašala - rekla je Aneli.

- Da li se ona potpuno lažno predstavila? Podržavala je tebe koja si prevarena, a ona je ljubavnica. Potom je osuđivala Sofiju, a ona je isto radila? - upitao je Darko.

- Ona je meni rekla da se htela lažno predstaviti, govorila mi je: ''Čuće se moja priča''. Ona je htela sebe predstaviti žrtvom zbog pokojnog momka, provukla mi je da ona i ja imamo sličnu situaciju i da je ona žrtva. Htela je da uvuče Uroša u priču, ali joj ta priča nije prošla. Htela je da bude prevarana žena i glumi žrtvu, ali nije joj pošlo za rukom, pa je izašla njena istina, odnosno da je ljubavnica. Preljubnik i ljubavnica, ne mogu da verujem, ta nepravda me ubija kad neko glumi. Ona napada ljude i vrišit, ne može da glumi nešto što nije - rekla je Aneli.

- Kakva je situacija sa tobom i Enom Čolić, video sam da ste i malopre imale raspravu? - upitao je Darko.

- Jednostavno me žena mrzi, videli smo sve šta je rekla. Rekla je Mići: ''Najradije bih je viljuškom izbola'', a sada se meša u raspravu mene i Ivana. Najviše me povredilo što mi je udarila na ćerkicu i rekla da sam ubila dete. Mene to boli, niko ne zna da li ja patim zbog toga što sam pobacila? Možda bi sada došlo pismo da sam se ja porodila, žudim za tim što nisam rodila Nori brata ili sestru sa Asminom. Volela bih da su oba deteta sa istim ocem, zbog toga. Najbolnije mi je što je rekla: ''Dete ti je kopile, otac je ne prihvata''. Neću više da im dajem moje suze - rekla je Aneli.

- Zbog čega Ena ima toliko problema da prizna šta je radila sa Pejom ispod pokrivača? - upitao je Darko.

- Nikada joj to ne bih spomenula, to je normalno kada imaš partnera, ali ona je meni udarila na Janjuša. Ne bih da ti objašnjavam kako je to izgledalo, ali bilo je divlje i strastveno. Nju to boli, ali ako te boli, što si onda radila? Bila je pod alkoholom. Ja joj spomenem da joj sin gleda, zato što je ona meni govorila: ''Ćerkica ti je gledala kako skačeš po rehabu do plafona''. E pa, ja ih samo čekam i vidiš kako dođe sve na svoje. Njen sin ima četrnaest godina može da gleda, a moje dete od dve godine ni ne zna šta je to, a kamoli da gleda. Svaka maca dođe na svoja vratanca i tek će doći - rekla je Aneli.

Autor: N.P.