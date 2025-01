Terza zarežao na Sofiju: Više nije mogao da se kontroliše, šokirao sve javnim priznanjem o Dragani! (VIDEO)

Tenzično u Beloj kući!

U toku je podelia budžeta Sofije Janićijević. Mali bužet dala je Aneli Ahmić.

- Aneli povukla sam se kad te je Ena vređala, imala si i ti grozne reči. Stala sam tu na tvoju stranu, iako mi je Ena drugarica. Ne volim da se vređaju žene. Mislila sam da tad glumataš da si toliko povređena. Vidim da mnogi hoće da se nakače na tebe jer imaš fanove, mislim da to radi i Luka - pričala je Sofija.

Teodora Delić dobila je mali budžet.

- Drago mi je što se ne slažeš sa Nenadovim mišljem. Hvala što si mi pomogla kad je bilo muvanje sa Terzom, mali budžet jer bolje da mi nisi pomogla. Iznervirala si me jako kad mi je bilo najgore ovde, nisam smela da pogrešim dok sam pričala, a ti si ustala i najgore me izvređala. Žao mi je što sam dopustila nakon toga i da uđem u komunikaciju sa tobom. Terza je pričao da te nije j*bao samo ko nije pitao, da si bila sa Crncem i znam da ti Terza nije prijatelj. Kako bih ja znala da mi on to nije rekao? - govorila je Sofija.

- Smešna si, spušta loptu ovde. Vređali te najstrašnije, a ti daješ srednje budžete. Sram te bilo ove podele budžeta - dodao je Terza.

- Ponašem pokazuje da ga interesuje i dalje šta radim - rekao je on.

- Pošto pričate da me Dragana interesuje i da sam joj dao 1000 dinara, sad vam kažem da me interesuje - poručio je Terza.

- Smešna si. Drago mi je što se je ist*slačio Terza i pozdraviču tvoju mamu uz pesmu "Udri, Muj" - rekla je Teodora.

