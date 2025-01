Nije mu to trebalo: Ivanom kum otkrio da zna Eninog bivšeg dečka, pa istakao da je ona velika Pejina greška! (VIDEO)

Dao svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Anastasije Buđić bili su novinar portala Pink.rs, pevačica Vesna Vukelić Vendi i kum Ivana Marinkovića Dragan Petrović Gera.

Gosti su prokomentarisali odnos Jovana Pejića Peje, a prvi je svoj sud otkrio kum Ivan Marinkovića, Gera.

- Nikako mu nije trebalo to da uđe u odnos sa Enom. Znam ja o njoj mnoge stvari, jer sedim u nekom kafiću gde je i ona bila. Znam nekog mladog momka s kojim je bila. Ona je ulovila Peju. Uvek je imala te mlade muškarce, piletinu - rekao je Gera.

- Peji se dopada Ena, mislim da se te ljubavi drži. Međutim, mi moramo da uvažimo mišljenje Pejinog tate, koji smatra da on dobro plovi kroz rijaliti. On se drži mišljenja njegovih roditelja, a njegova mama Zlata je rekla da nema loše mišljenje o njoj, te je Peja pomislio da je možda ona dobar izbor. Da sam na njihovom mestu, nikada to ne bih rekla. Vidi se da je ona zaljubljena u Mateju. Iz odnosa nikada nije izlazila, već vuče repove iz odnosa. Upravo zbog toga je ogorčena na Aneli - kazala je Vendi.

Autor: S.Z.