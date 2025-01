Šok! Peja OBRNUO PLOČU, a onda je Milovan dao BLAGOSLOV Aleksandri i Mateji (VIDEO)

Totalni obrti!

Naredno pitanje pročitano je Eni Čolić i Jovanu Pejiću Peji.

- Koliko vam je godina i šta vam znači ono ponašanje na žurci?! Inat vam je bitniji od ljubavi, sramota - glasilo je pitanje.

- Da li je inat ili šta god, ponašala sam se u skladu sa svojim emocijama koje su bile izmešane, očajno sam se osećala. To je neki moj bunt i gard od tog sloma - rekla je Ena.

- Smatram da smo Ena i ja različiti, pokazala je inaćenje neko i pre ovog našeg odnosa i posle odnosa i ja sam s neke strane bio kvaran. Pošto je ona bila bezobrazna i ja sam hteo da budem bezobrazan, posvetio sam se sada više sebi. Rekao sam joj da želim da budem srećan...Hoće da i ako bude odbijena, da izvlači taj ego kod nekih drugih muškaraca - rekao je Peja.

- Mislim da Peja meni ne veruje koliko god da ističe to poverenje i to predlaganje da Mateja dođe kod mene u krevet i to grljenje sa Munjom na garnituri, pa posle toga meni zamera što pijem Munjino pivo, smatram da on i ja ne bismo imali problem napolju - rekla je Ena.

Naredno pitanje bilo je za Mateju Matijevića i Aleksandru Nikolić.

- Je l' ste svesni da biste bili top par, zašto ne date šansu da budete u vezi - glasilo je pitanje.

- Svesni smo, mi ovako fizički oboje jako lepi i zgodni, ali ja sam rekao da što se tiče tog spoja da to nije realan spoj. Ja o njoj mislim sve najbolje. Zamerila mi je da je nisam dovoljno nahvalio na nominacijama. U svakom pogledu je kvalitetna devojka, zaslužuje mnogo bolje, ali eto - rekao je Mateja.

- Mateja i ja smo pričali na žurki, fizički da, ali je to obostrano mišljenje neko da nismo kompatibilan spoj, pa pričali smo. On je rekao da neće da bude očuh, pa je rekao sutradan da nije znao da mi je lepa ćerka - rekla je Aleksandra.

- S obzirom da ja znam nešto što ona ne zna, a on je pričao, bilo bi svega, dobrog - rekao je Milovan.

- Ja sam to primetio, volim zdravu konkurenciju, ne smatram ga zdravom konkurenciju. Ono što ja imam, taj neodoljiv šarm, to nema niko - rekao je Ivan.

- Ja tebe neću komentarisati, neki prespoj mi se desio, ovakve priče me ne intresuju, niti ću se paliti na ove budalaštine. Svestan sam svojih mogućnosti, ali i kvaliteta - rekao je Mateja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić