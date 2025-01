Šok nad šokovima: Peja pozvao Enu na razgovor, pa joj zadao poslednji udarac! U par rečenica je dokrajčio za sva vremena (VIDEO)

Nije se nadala da će ovo čuti!

Jovan Pejić Peja pozvao je Enu Čolić da porazgovaraju o svom odnosu, jer je on imao potrebu da joj kaže sve što mu ovih dana leži na duši.

- Imaš koliko god želiš, ja ću da te saslušam, ali imam uslov ili molbu, a to je da jednom ne budeš fejk. Ja stvarno verujem da je sve bilo fejk i da si se poigrao sa mojim životom, samo to mogu da mislim posle svega. Svi me ubeđuju da me voliš, a ja mislim da si se igrao sa mnom iz višeg cilja - govorila je Ena.

- Počinjem da sumnjam da se zaj*bavaš sa mnom. Ja sam se posvađao sa Đedovićem i objasniću ti neke stvari, a ti imaš pravo da misliš šta god želiš. Ne želim da tebe ovde neko pravi debilom i ono što nisi, pametna si devojka, napisala si knjige, bila si odličan đak u školi. Posvađala sam se sa Đedovićem jer se ovde smeje kad su svađe. On priča i sa tobom i sa Aneli. Ja imam m*da najveća na svetu, to moraš da znaš. Ja se u nekim situacijama saosećam sa tobom, možeš da me provociraš, ali nemoj jer sam ispao čovek prema tebi. Neću da komentarišem našu temu, a pokazaću ti neke stvari. Priča se da igram rijaliti, a pokušavam da ti objasnim neke stvari - pričao je Peja.

- Koje stvari? - pitala je Ena.

- Odvojio sam se jer sam bio u crvenom, a video sam tvoj smeh i sujetu. Moraš da znaš da nećeš sa mnom da se zaj*bavaš - dodao je Peja.

- Šta je ovo? Nisam došla da slušam ovo! Neću ni da pričam, samo te slušam - rekla je Čolićeva.

- Žao mi je što sam ti verovao. Dalji tok rijalitija je na tebi, želim ti sve najbolje - govorio je Peja.

- Mi smo raskinuli pre nekoliko dana, što me maltretiraš? Došao si da mi pričaš da je sve lažno. Ne možeš meni tu manipulaciju, ti si se poigrao sa mojim životom, nisi znao da ću ovoliko da se zaljubim u tebe, nego si mislio da ću da budem tvoje sredstvo da opravdaš honorar - pričala je Ena Čolić.

- Ja sam glup, priznajem i izvini. Možeš da radiš šta god želiš. Niko sa mnom neće da se zaj*bava, imaš 24 sata da razmiliš šta ćeš da kažeš - dodao je Peja.

- Trebao si bolje da razmisliš pre nego što si me zvao na razgovor, jer je ovo sr*nje. Ti si prso. Igraj se sa nekim drugim. Klasičan Peja, opet si me ponizio, to se igraj sa nekim drugim. Više nemaš pravo na izvinjenje, igraš se sa mojim srcem. Veću p*čku od Jovana Pejića nisam upoznala - poručila je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić