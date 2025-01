Žestok sukob Anđele i Gastoza: On je ponizio u programu uživo, Đuričićeva razvezala jezik i žestoko oplela po njegovom ponašanju! (VIDEO)

Tenzija raste na samom početku emisije!

U toku je emisija "Pitanja novinara", Darko Tanasijević razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenim problemima u vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. U jednom trenutku potegla se tema oko svađe koju su jutros imali, pa je Darko pozvao Gastoza.

- Ona priča kao da sebe gazi jer smo pozvani na ručak, koji smo organizovali jutros, mi smo krivi jer smo kasno ustali - rekao je Gastoz.

- Ti si rekao da je rano, ali ćeš pre njihj da ispoštuješ, a mene da pos*reš. On gunđa, a ja izgovorim. Ja neću više da pričam šta mislim, nego šta treba da se ne bih zamerila. Najlakše se Anđeli zameriti. On je isto rekao: "Kako ovako rano? Ajde, nema veze". Mene boli uvo, neka bude da sam samo ja ta. Neću da jedem nešto jer to tako mora. Ja znam da on voli da poštuje svoje drugare, ali ako ti se nešto ne dopada ne znači da moraš samo jer te je neko pozvao - dodala je Anđela.

- Ja sam pokušao, ne mogu od Anđele. Složio bih se da mi se nije doručkovalo čim otvorim oči, ali ako je bilo jedan i Luka nas je probudio, onda treba da ga ispoštujemo. Ja sam na silu pojeo da bih ispoštovao priču, ali smo se za stolom našli samo Kačavenda, Stefan i ja. Kako se ponelo je za bombu. Ja bih odmah skakao i vrištao i bio srećan jer sam se rodio, ona nije jutarnji tip. Mi kad smo u svađi bežim od nje, donesem kafu i pustim đavola da skine rogove. Ja sam na to već navikao. Ja volim društvo, ona je u stanju da 45 minuta gleda u ogledalo i da joj ne treba niko. Koristi tvrde reči, a pričamo o pasti - pričao je Gastoz, koji je dubio na glavi.

- Da li si svestan da ćeš sad reći da si je ovim ponizio? - pitao je Darko.

- Ponizila je i ona mene kad kaže da ustanem dok pričam ili kad me prekine. Ja slušam kako ona mene vređa ovde, treba posle da maskiram priču, traži mi dlaku u jajetu - dodao je Gastoz.

- Ništa, od sad ću da ga hvalim. On nema mane, samo ih ja imam. Ako mu pričam o manama on se uvredi, čoveče normalno da ih on ima. Ovo je realno stanje, neću da pričam da bi mu se dopalo. Najbolje da kažem da je savršeno - govorila je Anđela.

- Sa ovim govorom telom ne znam ko će da kaže ko je pozitivac? Praviš me nervoznim sad, uzmi lopatu i u glavu. Da li ti je bitniji Darko i emisija od onoga kako se ja osećam? - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić