Definitivno kraj: Peja otkrio zbog čega se nikada neće pomiriti sa Enom, pa priznao da li je ušao u vezu sa njom zbog fanova (VIDEO)

Otvorio dušu!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Jovanu Pejiću Peji koji je komentarisao svoju bivšu devojku Enu Čolić:

- Ja sam joj rekao da ne želim više da budem sa njom, rekao sam joj da sam joj prijatelj, a sebe sam u bacio u teorije zavere, otpisao sam druge ljude, zbog nje, a nisam trebao njoj da verujem. Njoj je danas bilo krivo što nije pušten klip mene i Aneli, a ja sam sve rekao, a onda izađe njen klip kako igra da Rajačićem, ona je bila izrevoltirana, jer nije bio klip mene i Aneli. Ja njoj dajem ruku da joj pomognem, a ona mene gura u kanal. Govori da sam ja pi*ka, navikao sam na to od nje. Ona ima više lica, a ja samo jedno, smatram da sam je zavoleo, a ona je mene ubacivala u crveno. Ona je na klipu sa Rajačićem bila koketna, da je on malo jače stisnuo, bilo bi tu svašta. Ona ne sme da prizna svoje greške, nego krivi mene, a onda pominje Aneli. Meni to nije jasno, ona se tako ophodila prema meni, a govorila je da ja nju ne branim, a pogledajte sa kim se ona druži, kao sa Slađom, a Slađa u vezi sa Munjezom, a sada se kao Munjez i ona ne druže, ma dajte - govorio je Peja pa ga je Ena prekinula zbog Munje:

- Ja i Munja ne pročamo zbog Slađe - rekal je Ena.

- Šta te briga za Munju, slušaj njega - dodao je Đedović-

- Ona je meni kao rekla da je ona tražila od mene da ja pazim da li ona koketira sa nekim, pravi me ljubomornim, a nema razloga sa tim. Ona stalno govori da je ponižena, a da je to stvarno tako i da mene neko ponižava, ja bih se sklonio. Ona čessto laže, pravi ljude ludacima i budalima, ona je bila sa mnom jer sam ja sin Zlate i Peje. Ona treba da vodi račina zbog deteta - rekao je Peja.

- Ne pominji mi dete - vikala je Ena.

- Ja sam zboig nje ušao u teorije zavere, a ja sam video šta ona radi sa prijateljima. Mene je privukla njena spontanost, ona nije loš čovek ali se zeza. Ja ne žeim da budem nečija zezancija. Ja ne znam ko je Ena Čolić, a ona sebe uzdiže kao da je Madona. Ja to ne volim, meni jesu roditelji sve pružili, ali ja sam hteo dan naučim nešto, radim i radio sam.

Darka je zanimalo da li je Peja spontan, ili je u vezu sa njom ušao zbog fanova i zbog toga da te Ena Čolić podigne kao što je ona rekla:

- To nije istina, ja sam se dao u našem odnosu, a najviše je uticalo na mene kada mi je došla majka. ja njoj želim sve najbolje, verujem ja da sam možda i dosadan, ali aj sigurno nisam ušao u vezu sa njom zbog nje, jer ja nisam ni znao ko je ona. Ja Enu nisam upznao iako smo bili zajedno,. ona je zavozana rijalitijem.

Autor: N.B.