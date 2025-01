Evo šta je obeležilo noć za nama u "Eliti"!

Sinoć se na velelepnom imanju u Šimanovcima održalo još jedno izdanje emisije "Nominacije", a kako je ovonedeljni vođa Sofija Janićijević postavila za svoje potrčke Aneli Ahmić i Mateju Matijevića, učesnici su morali da iznesu mišljenja o njima, a potom jedno da sačuvaju, a jedno pošalju u izolaciju da se bori za opstanak u rijalitiju.

Nakon Anđele Đuričić, koja je Aneli zamerila odnos s Munjezom i Borom Terzićem, reč je od voditeljke Ivane Šopić dobio Nenad Marinković Gastoz.

- Aneli, mislio sam da se nešto promenilo, ali ti si ipak jedna krpa. Pokušavaš da mi nametneš nešto što ti nisam rekao, ali dobro, tebi na dušu. Mateja ti si stvarno gotivan, jedan od pozitivnijih ljudi. Ja kad bih se tako ponašao, ne znam gde bi mi bio kraj. Drago mi je što si ovoj kanturini dokazao kolika je krpa. Tebe ću uvek da ostavim, a ovu devojku koja se konstantno trudi da izazove negativnu reakciju, to može negde druge - rekao je Gastoz.

Posle Gastoza, reč su dobili Uroš Stanić i Milena Kačavenda, koji nisu štedeli reči ni na račun Aneli, ali ni na Matejin račun.

- Aneli Ahmić jedan emotivni manipulator, lažov, osoba koja je postala recka, osoba koja dozvoljava sebi da bude stalno pijana utorkom, ona nema srama ni dostojanstva, krpa sa kojom muškarci brišu pod. Ja se kajem što sam se sa njom sprijateljio, iskoristila me je, zarad tiktoka, a da ne pominjemo što se druži sa čovekom koji joj je pljuvao dete. Saznali smo da je bila ljubomorna, pokušavala je da se umeša u mnoge veze, a u Janjušu se izazivala sve najgore. Ja nisam znao kakva je to osoba, a tokom druženja našeg sam sve uradio, i Aneli i Alibaba su foliranti, Stanija je pikirana. Ona mene stalno provocira, vređa mene i moju majku. Drago mi je što ćeš ove godine pokazati ko si ti, ljudski odron - rekao je Uroš pa dodao:

- Znate svi sve o meni i Aneli, ona je prva krenula mene da vređa, pa sam joj ja sve vratila. Vidimo sada sa kim se ona druži sa ovom visokomoralnom osobom, ovom Jelenom Mardeljom. O njoj nemam mišljenje, Aneli je ta koja provocira sve i pravi od sebe lažnu žrtvu. Ti si kobila od 36 godina, folirant i lažov, nebitna si ove sezone, ti mene zoveš babom,a ti si za je*ati i odje*ati, ti nekoga vređaš zbog fizičkog izgleda, promenial pola glave, a nema sa kim se ne bi je*ala, ti si nuletina, glodarka i štakorka. Ti si ljubomorna ženetina, ne na moje godine, ti si ljubomorna na sve, Ona je koristila Mateju dok je tu odogovarao joj je kada nije tu ona ga vređa. Aljkava si, štrokva, ti si ku*ac na biciklu, dragačevska truba. - govorila je Milena.

Ena Čolić, tokom nominacija, pokušala je da se obrati Jovanu Pejiću Peji, ali on to ipak, nije hteo.

- Pejo reci mi šta ti je, što ideš od mene - govorila je Ena.

- Pusti ga, nije mu dobro - rekla je Ana.

- ALi ja sam tu - dodala je Ena.

Za to vreme, svoju nominaciju izneo je Terza, koji je šokirao sve, te je stao uz Ahmićevu i obećao joj svoju zaštitu do kraja rijaltija.

- Aneli i ja smo imali vrhuniski odnos dok je bila sa Janjušem u vezi. Svi koji te nominuju su sa tobom jeli i pili,. Ja jesam tebi vređao ono što ne treba, ali sam se javno izvinio i tebi i Asminu. Trebaš da kažeš ono što si rekla i meni, a ne da dozvoljavaš ljude da ti udaraju na veru. I tebe i ti se braniš - rekao je Terza, pa dodao:

- Najdraže mi je da Matejina porodica vidi da sam ja njemu drug. Tvoje učešće mi se nije svidelo, mislim da nemaš neke veće greške. Svoju priču teraš i gledaš, mi jesmo drugari, ali ostaviću Aneli i daću joj podršku večeras zato što će se svi okomiti na nju - rekao je Terza.

Ena je sledeća dobila reč, te je tako žestoko isprozivala svoju ljutitu suparnicu, Aneli.

- Ja ću stati iza Mateje da ova osoba nema kadar sa mnom. O Aneli mislim sve najgore, zbog nje u ljudima vidim dobro, ja se trudim da bude dobro, ali ne ide. Ja sam se ovde pokazala kako treba, a ljudi to ne vide. - rekla je Ena pa dodala:

- Nas dve se od prvog dana ne volimo, niti podnosimo, ulazimon u uskobe komentarsanje, ali ja joj ne želim loše niti sam joj želela, čak ni kada je krenula opriča oko Peje. ločigno da ću poslati Aneli - rekla je Ena.

Jedan od najvećih rijaliti kritičara i neko ko nema dlake na jeziku, Marko Đedović, naredni je izneo svoju nominaciju, koji nije štedeo reči na račun Aneli i Mateje.

- Ja neću biti preterano zanimljiv večeras. Imam izliv gluposti na mozak od večeras. Komparacija njega i Ene je Bože me oprosti. Ja na drugačiji način gledam učešće ljudi u rijalitiju. Meni se sviđa što se Aneli svađa sa ljudima, sa Aneli sam top. Meni je ona draga i ja nju volim i napolju smo bili dobri i ovde smo dobri. Mene ona nije nikad izdala ni prodala, ne mogu da kažem da je ružna, ni kvarna kada nije. Meni je ona jako draga, nemam šta da oduzimam i dodajem. Vređaju i nju, vređa i ona njih. Ja sam za to da kad ti neko nešto kaže, da vratiš tri puta više - rekao je Đedović, pa dodao:

- Što se Mateje tiče, on je iskompleksirani egocentrični ku*var. Druga stvar u odnosima sa drugim ljudima kada ne vadi onu stvar već se svađa i oštar je na jeziku. Nikada nije bio lažan i krio da želi devojku na jednu noć. Njihov odnos mi je smehoteka. Sve mi je na početku počelo i završilo se. Jako mi se sviđa kad se iskompleksiran, pa mu uši pocrvene i najzad kaže šta misli. Kao i Karića kad bocneš isto tako i Mateju, oni kažu šta misle. Više volim Aneli zato ću nju i ostaviti - rekao je Đedović.

Aleksandra Nikolić i Ahmićeva nisu u dobrim odnosima, te je tako Aleksandra iskoristila priliku kako bi je ponovo potkačila i isprovocirala.

- Mateja bez uvrede, ali ja ne bih bila sa tobom u vezi, niti bih bila s tobom na jednu noć. Ja se ne dodvoravam Ivanu, malo ću se distancirati od tebe. Ne mislim da si ti mene doživeo devojku za jednu noć, imali smo neku dublju komunikaciju gde je ispalo da ti i ja flertujemo. Gastoz je malopre opisao Aneli od reči do reči. Ja sam dala priliku Aneli da vidim nešto dobro u njoj, ali to ne postoji. Ona je jako loša osoba, lažni moralista, lažna patetičarka. Ekstremno dobra glumica, treba joj dati Oskara. Zamisli koliko je jadna kad ni Mateja nije hteo da je je*e - rekla je Aleksandra.

- Hteo je on, ali ja nisam htela - rekla je Aneli.

- Sedi dole i ćuti, blam me i od*ebi od mene - rekao je Mateja.

Sanja Grujić, britka sablja, rešila je da ne ćuti, te je tako sasula Aneli sve što misli u lice.

- Meni je večeras kao neki trenutak istine, ali kao da su ljudi govoreći o Aneli pričali o sebi. Ljudi nemaju šta da zameraju Aneli, pa joj nalaze neke gluposti. Mnogi govore da je Aneli nebitna, ali njih niko ne bi znao da im nije bilo tu Aneli. Aneli i Mateja bi i dalje funkcionisali da nije došla Ena. Mislim da ti Uroš jedino kaže ružno i to bude iskreno, ali to je zato što te voleo iskreno. Mislim da si pokazala da ti je stalo do budućnosti deteta, kada si oprostila Staniji sve. Ti si iskrena i to ljude boli - rekla je Sanja, a potom je reč dobio i njen dečko, Marko Stefanović:

- Aneli i ja smo imali konflikt koji smo rešili. Tvoja tišina je večeras bila glasnija od mnogih koji su pričali. Ti si za mene dobar čovek, samo tako nastavi....Sa Matejom sam ovde u super odnosima, sviđa mi se tvoje učešće i moram da ostavim tebe - rekao je Marko.

Božo Franić svojim performansom i nominacijom iznenadio je, ali i nasmejao mnoge, a ovim je samo hteo da pokaže da je zapravo sve vreme uz Ahmićevu.

U međuvremenu, Peja je otvorio dušu u razgovoru sa Đedovićem, te je progovorio o svom životu, detinjstvu i odrastanju pored Zlate Petrović i Zorana Pejića Peje.

- Meni sada nije lako, taj se*s se desio, svi su gledali - govorio je Jovan.

- Pa šta, normalno da se desio - govorio je Marko.

- Ne znam, u grču sam stalno, od detinjstva - rekao je Peja.

- Jesu tebi branili nešto, pa si stalno u grču - upitao je Marko.

- Jesu, stalnu su mi branili, zato sam i otišao kod babe, Pejine majke - govorio je Jovan.

Kako su "Nominacije" privedene kraju, voditeljka je saopštila da je od strane učesnika nominovana Aneli, te je tako podigla ugrožene učesnike od strane publike - Nenada Ćubića Žubu, Acu Kockara, Katarinu Samardžić Keti, Raška, Anu Spasojević i Branku Knežević . Kako je tenzija u Beloj kući rasla, Ivana je saopštila da je od strane publike nominovan Aca Kockar, te da će se on protiv Aneli boriti za opstanak.

Peja i Ena nedavno su raskinuli, a iako je on njoj obećavao da će biti zajedno u krevetu do jula, čini se da je ipak vrlo brzo pogazio svoju reč. Naime, Peja je po raskidu sa Enom, odmah napustio njihov krevet, a obzirom da nije imalo slobodnih kreveta u spavaćoj sobi, on je spavao u garderoberu. Sada, kada je Aca Kockar izglasan sa najmanje glasova publike i kada odlazi u izolaciju kako bi se u nedelju izborio za svoj opstanak u Eliti, Peja je brže bolje rešio da se vrati u spavaću sobu. Naime on je odmah uzeo krevet od svog druga Ace i ovim jasno stavio do znanja Eni Čolić da više neće biti usamljen u garderoberu.

Ena, uplašena i u strahu da postoji mogućnost da će ići u izolaciju sa Urošem Rajačićem, upozorila ga je na ponašanje u istoj, ukoliko dođe do toga da budu potrčci, što je sve šokiralo.

- Slušaj me: ''Ako budemo išli ti i ja u izolaciju'' - rekla je Ena, ali je Uroš prekinuo:

- Ma kakva bre izolacija? - upitao je Uroš.

- Reč jednu ne progovaramo - rekla je Ena.

- Ma dobro bre - rekao je Uroš.

KAKO SE ODVILO JOŠ JEDNO VEČE U "ELITI" - JAKO BURNO, A VEČERAŠNJE "IZBACIVANJE" NIKAKO NEMOJTE PROPUSTITI I NE ZABORAVITE DA GLASATE ZA ONOGA KOGA ŽELITE DA VIDITE I DALJE U RIJALITI - ANELI ILI ACU KOCKARA, JER NJIHOV OPSTANAK ZAVISI SAMO OD VAS!

Autor: Pink.rs