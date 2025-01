Bez dlake na jeziku!

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Jovan Pejić Peja, koji je progovorio o turbulentnom odnosu sa Enom Čolić, prilikom čega se osvrnuo na njihov raskid.

- Kako si? - upitao je Darko.

- Dobro sam - odgovorio je Peja.

- Zbog čega Eni i Peji ne polazi za rukom da pronađete zajednički jezik? - upitao je Darko.

- Inat je tu vodeći. Stalno se svađamo. Imam emocije prema njoj, ne mogu to da osporim. Ne znam kako će se dalje odvijati situacija. Mislim da je u nekim momentima rešenje bilo da me zagrli, a ne da se svađamo. Ovih dana mi prilazi, ali želim da budem sam. Ne mogu da kažem da joj verujem. Ne volim da je vidim tužnu. Ne mogu da joj pokažem da mi je stalo, a jeste. Nemam poverenje u nju i to je najveći problem. Ne dopada mi se jer mene ne stavlja na prvo mesto. Ne zanima je da li će mene da povredi, već se bazira na svoje emocije - kazao je Peja.

- Primetio si da joj manja empatije - dodao je Darko.

- Da. Deluje kao da se promeni za crnim stolom. Ne bude to ista osoba - istakao je Peja.

- Da li ti smeta njeno ponašanje prema drugim ljudima za crnim stolom isključivo? - upitao je Darko.

- Smeta mi i jer koketira sa drugim momcima. Želi da pokaže kako je dominantna, inati se stalno. Ne radi se to kada ti je do nekog stalo, mora da se misli o tome kako se ta osoba oseća. Njoj je ego na prvom mestu, a to ne treba da bude. Smeta mi i jer se ponaša kao da želi više mene da oblati, nego što hoće sebe da pokaže u dobrom svetlu. Umesto da smo jedno uz drugo, sve je suprotno u našem odnosu. Ja to ne mogu da podnesem - kazao je Peja.

- Zbog čega onda ne želiš da popričate i rešite sve vaše probleme? - upitao je Darko.

- Ona ovde ne želi po svaku cemu da ja imam nekog. Upravo zbog tog ponašanja, ne mogu da joj verujem, jer to najviše forsira. Nismo isti, ona se ne vezuje za ljude, mislim da ovde nije za drugarice vezana, kao što sam ja vezan za osobe s kojima sam tu najviše vremena proveo - rekao je Peja.

- Rekao si da si tokom detinjstva bio u grču i da su se roditelji preko tebe prepucavali, kakve je to posledice ostavilo na tebe? - upitao je Darko.

- Drali su se na mene tokom rasprave njihove, često sam se pitao ko me više voli od njih. Nisam osetio više tu porodičnu ljubav, na okupu. Upravo sam se zbog toga trudio da udovoljim mami i tati, a onda polako shvatio da to ne treba da radim. Možda se zbog toga neka moja nesigurnost razvila. Nekad me je njihovo mišljenje sputavalo. Vidim sebe ponekad u Ćubi, jer je on nesiguran. U jednom trenutku sam se veoma posvađao sa majkom jer je ona zbog Hasana zapenila na mene. Nisam želeo da ga nazovem, kako bih mu rekao da neka njegova reakcija nije bila primerena. Napustio sam kuću, jer me je ona izbacila, živeo kod tate, a potom krenuo da živim sam. Najbolje mi je bilo kada sam živeo kod bake, obožavam je. Majka je dosta toga stekla u životu, pa se dešavalo i da mi kaže da sam nesposoban, a ja sam to tada lično shvatao. Narušavalo mi je to veoma samopouzdanje - rekao je Peja.

