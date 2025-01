Kao po običaju, Milovan nije štedeo reči i uvrede upućene Aleksandri i Ivanu!

U toku su "Nominacije", a sledeći učesnik koji je dobio reč bio je Milovan Minić.

On je izneo svoje iskreno mišljenje o Jeleni Ilić i Urošu Rajačiću.

- Što se tiče tvoje veze sa Urošem, ja sam to gledao spolja. On se jeste predstavio kao neko ko šara, ali mislim da ima emocije prema tebi. Treba da spustiš malo loptu. Što se tiče spornog snimka, ne vidim ništa strašno. Hemija se vidi između vas, biće to sve okej. Dokle god te hude ove poput Aleksandre, ti si jedna gospođa - rekao je Milovan.

- Što se tiče ovog momka ovde, nisam mogao da ga vidim očima, pljuvao sam ga. Kada sam došao ovde, promenio sam mišljenje. Video sam kako je ova gospođa tebi slala srca i poljubce. Nemoj da te poljuljaju ovi ološi, koji je na kamatima kod kuma svog. Govore ti da si iz sela, ove što su iz Tetova, i sve im je pod hipotekom. Što se tiče tebe Uroše, svi momci treba da se ugledaju na tebe ovde, i nadam se da ćete uspeti da spustite loptu. Šaljem Uroša, ostavljam Jelenu.

Ne bih da komentarišem vaš odnos, tvoj i Urošev, jer niste zajedno. Jelena ti i ja smo super, u korektnim smo odnosima. Što se tiče Uroša, mislim da nije švaler. Voli da se zapriča, opisuje filmove, ti razgovori znaju da traju dugo. Poslala bih Uroša, a ostavila Jelenu.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.