Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Aleksandrom Nikolić o haosu koji je prethodnih dana imala sa Milovanom Minićem, ali i turbulencijama sa Ivanom Marinkovićem.

- Osećam se katastrofa, raspadam se i emotivno i fizički. Ni od koga ne očekujem takve stvari, kakva god da je žena. Mrzim kad se neko iživljava na slabijima, lako je mene maltretirati i vređati. Nisam ovo zaslužila šta god da sam uradila. Ja da sam prevarila muža sa kojim imam dete i da sam ga prevarila reč ne bih rekla, ali ko je on meni? Emotivni partner, nek se nosi u tri p*čke materine. Ja ovo ne mogu više da izdržim. Tražim način šta je ispravno. Kad god krenem da pričam istinu on se izobliči ili kad pohvalim bivšeg muža odmah se izobliči, tako je i napolju. On meni može sve da kaže, a ja njemu ne smem ništa - govorila je Aleksandra.

- Rekla si da je njegova sestra k*rva i da je on trovao svoju taštu - dodao je Darko.

- To je on meni govorio. On je meni rekao sve i svašta, ja imam kočnicu jer me je strah za dete i suđenja koja me čekaju. On ima naše privatne klipove i ne bih volela da to izađe u javnost. Neka moja majka prijavi policiji da mi se telefon vrati. On je sebi dao sve za pravo. Pričao je on meni svašta. On je meni rekao da tašta ima tešku bolest, da zaboravlja i da ga zove kad dođe kod mene, pa on kaže da ide da joj da lekove da spava. On je meni rekao da će kuća da ide na njega, iako ona ima dve ćerke. Vidimda uživa u mojoj patnji. On se oca jako plaši, kad je kod mene i zove ga kaže da je u gradu. Njega kad tata zove manji je od makovog zrna. Njegova porodica ne zna ništa o njemu, on negira sve i poziva na sud. On je meni to pričao, ja ništa ne izmišljam - pričala je ona.

- Rekao je da plaćaju 20 dolara da gledaš kako neko pije urin - dodao je Darko Tanasijević.

- To su izmišljotine i boleštine. Neka kaže istinu, a on pominje trgovinu ljudima. To je morbidno, ja više ne znam šta je sledeće. Imala sam buran život, svašta sam prošla. Nisam bežala od toga i sve sam pričala uopšteno, pravila sam greške i ušla u vezu sa čovekom koji je zauzet i sad mi se vraća, ali do ove mere? Čovek iza sebe ima milion grehova, bio je kockar, uzima pare na kamatu, mirante je na crne držao, pa meni je prako glave - pričala je ona.

