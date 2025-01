Žestoko suočavanje Anđele i Gastoza: Prvokacije ne prestaju, ona konačno priznala zbog čega beži od razgovora sa njim! (VIDEO)

Sevaju varnice!

U toku je radio-emisija "Amnezija" voditelji Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez ugostili su Nenada Marinkovića Gastoza i Anđelu Đuričić.

- Kako se osećate ovo je prva žurka da ste proveli razdvojeni? - pitao je Munja.

- Super, opet se nisam napio i sledeći utorak nikome ništa ne dam - rekao je on.

- Odlično sam, žurka je bila fenomenalna. Žurka mi je bila odlična, provela sam se top - dodala je Anđela.

- Što se tiče vašeg odnosa da li se nešto promenilo otkako ste otišli u izolaciju? - pitao je Terza.

- Nema komunikacije, to je rekla. Samo za stolom imamo pogled i komunikaciju, sve ostalo se ne poznajemo. Padaju provokacije, iskreno da kažem. To mi je zanimljivo i imponuje mi. Kapiram da neke stvari ne mogu tek tako da odu - govorio je Gastoz.

- Ovo je mač sa dve oštrice, kad su u vezi nisi jer ti je ružno, bar ja nisam neko jeste. Meni je lepo u vezi, super mi je i ovako. Vi vidite moje ponšanje, nisam imala emotivni par i psihički to ne može da se sakrije. Za sad mi nije teško palo, da li će biti u narednom periodu vrlo verovatno hoće - govorila je Anđela.

- Gastoze, video sam da ti je bilo loše. Da li je fer da ga onako izbaciš iz kreveta? - pitao je Munja.

- Niste fer kad tako komentarišete, svi. Prvi i jedini put kad se to dogodilo je bilo kad sam bacala stvari i tad sam se pokajala i rekla da to više nikad neću da uradim. Ja sam sad fino rekla i tako je ostalo. Ima slobodnih kreveta, on je mogao da se snađe. Ja mislim da sam ispala fer. Je l' treba da raskinemo i da spavamo u istom krevetu? - pričala je Anđela.

- Ne slažem se sa dotičnom. Uhvatiću je za reč rekla je da je čistila, tako da me je počistila. Tri meseca smo disali zajedno, mogla je da me pozove i kaže da uzmem svoje stvari i polako da izađem iz kreveta. Ja bih rekao da je to pošteno - dodao je Gastoz.

- Anđela, da li si se osećala poniženo ili razočarano kad je stao na stranu Keti? - pitao je Munjez.

- Ni jedno, a ni drugo. Navikla sam na to od njega i to sam mu uvek zamerala, uvek najviše brani prijatelje i srčan je za njih, glasniji i konkretniji, dok se za mene prebaci na šalu i sprdnju. Uvek je bio za prijatelje srčan, pa me to ne čudi. Kad smo imali problem zbog njegove prijateljice isto je mene blatio da bi mi dokazao da ona ima dobro mišljenje o meni, a u ponedeljak smo prvi put čuli šta misli o meni. Naravno da će da bude na njenoj strani, ne smeta mi jer sam ja to očekivala - odgovorila je Đuričićeva.

- Gastoze, da li postoji mogućnost za razgovor? - pitao je Munja.

- Ja za ovo nikad nisam bio, hteo sam da imamo normalnu priču, kao na početku kad je ona rekla da smo u okej odnosu. Ona je izričita da ne želi, a to što ne želi to će i da dobije. Više ne može da me dugmeta kako ona želi - rekao je Gastoz.

- Anđela, da li smatraš da jedna svađa treba toliko da utiče na vaš odnos i da je vredo svega što se izdešavalo ili si samo čekala da se sve ovo desi? - pitao je Munja.

- On je taj koji je raskinuo sa mnom, tako da mislim da je on taj koji je i čekao. Rekla sam da je komunikacija završena da sam promenila mišljenje od petka jer je ovo čovek koji nema vrstu te emocije prema meni. On je mene zgotivio i zbog toga želi komunikaciju, a mene bi razgovor sa njim povredio i zato ne želim razgovor. Ja sam svesna da on nema emocije i ne želim razgovorom sebe da povređujem. Meni je svaki naredni razgovor sa nekim prema kome imam emocije takav i on meni više ništa dobro emotivno ne može da mi donese. Kad sam svesna da će nešto da mi odmogne sklanjam se. Naučila sam šta je najbolje da uradim i držim se toga, jer ne želim sebe da povređujem i onda on da mi bude kriv, a sama sam kriva. Ne želim da budem pored osoba koja me ne doživljava - pričala je ona.

- Ne znam da li vam se nekad dešavalo da izgubite dragu majicu, da li kupite istu ili nastavite da tražite? - pitao je Gastoz.

- Tražim - rekao je Munja.

- Toliko... Ja kapiram kakvi su ljudi i podrška, znam da će uvek da urade kako žele. Ako nešto stigne zamoliću dotičnu da meni da moju polovinu, ja neću da bacam. Ona je moju šolju bacila, ja to nisam hteo da bacim i voleo sam iz nje da pijem kafu. Znam da nećete prestati da šaljete, ja sa mojom polovinom znam šta ću - dodao je Gastoz.

- Znam zašto zna šta će, vratio se klan pa će imati ko da jede. Uvek ja spajam ljude - rekla je Đuričićeva.

- Moram da joj skinem krunu s glave, Lule je taj koji je okupio klan - potkačio Gastoz.

