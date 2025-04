LUKA OBMANUO NACIJU?! Matora konačno progovorila, rastavila Vujovića na proste činioce, sa Aneli igrao TROSTRUKU igru (VIDEO)

Šok!

U narednom video snimku koji je voditeljka Ivana Šopić najavila prikazana je svađa Aneli Ahmić i Jovane Tomić Matore.

- Videla sam sad da sam ja burnije reagovala, to se vidi. Generalno o Dragani imam loše mišljenje, mislim da ona pumpa Matoru protiv mene. Ovo je bio šlag na tortu, počeo je još od debate. Mislim da nema potrebe da spominje moju sestru. Ivan je nekako i navikao spominjanje, znam kako gleda na to, ali ne znam kako gleda moja sestra. Ona i Ermina su drugarice, zašto bi se one sad svađale zbog mene i Matore. Ja nisam bila napolju, Luka mi je jednom provukao da ima neka devojka napolju, tad nije bilo nešto između nas - rekla je Aneli.

- Imala sam od srca potrebu da je pitam. Krivo mi je bilo. Ja sam mimo Dragane, otišla i pitala je. Da sam se obratila ružnim tonom, nisam - rekla je Matora.

- Mene si razočarala. Ulaziš ovde i govoriš laži. Ovde svi znaju za tu devojku. Ako si već imala nešto, trebala si prvo meni da kažeš. Da sam imao devojku nikad ne bih ušao u nešto ovde - ubacio se Luka.

- Ispada da je mene sestra gurala u vezu sa nekim ko ima devojku. Reci šta si mislila sa tim - ubacila se Aneli.

- Kada sam se čula sa Sitom i kada mi je rekla da podržava tebe i Luku, rekla mi je još da se čuje sa Lukinom bivšom koja ga nije ostavila jer je mislila da igra rijaliti. Ja sam ovo pričala sa Lukom, on mi je rekao da je sve to tačno bilo. Kad je čuo da nema devojku, ušao je u vezu sa Sandrom. Pričali smo u Pabu, Stefani i Aneli su bile u raspravi, Luka je pozdravljao drugu devojku sa slovom 'A'. Luka je rekao da se somehnuo i poslao srce bivšoj devojci, kako Aneli nije smetalo? Kažem Aneli: "Možda i ja znam neke stvari. Čudno mi je kako mi nikad nije pomenuo tu devojku", povezujem situaciju. Pitala sam Luku da ja ne znam sa Stefani da ona poznaje nju. Luka se od tog trenutka slobodnije ponaša, odjednom se sve stišava. Mislim da Luka ima neku informaciju vezano za tu devojku, nešrto postoji. Prišao mi je mrtav pijan na žurki rekao da je napolju sve okej i da Milena lupa gluposti. Ovaj dečko se sto posto sprda, a ta devojka je još luđa ako ga čega. Mutna su posla. I ona sumnja da je prevarant i da nisu čista posla - rekla je Aneli.

- Sita joj je rekla da se čuje sa tobom - ponovio je Đedović.

- Oni napolju isto vode rijaliti. Zašto podrška da budu u vezi ali bez se*sa? Zato što će njegova devojka sve da istoleriše, ali ne to. Ova veza je fejk. Sad kad su spavali, došla je informacija da ga Điđi čeka, pa je ljut na Matoru jer mu nije stigla informacija na vreme - ubacila se Ena.

- Da sam znao to, ne bih imao odnose - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić