Pokazao mu zube: Dačo isterao Asmina iz Odabranih, više ne trpi njegovo bezobrazno ponašanje (VIDEO)

Leti perje!
Asmin Durdžić došao je vidno nervozan u Odabrane, te se tom prilikom posvađao sa Dačom Virijevićem koji mu nije ostao dužan.
- Dača samo pravi sebi, a mi kad pravimo dolazi kao miš i jede - rekao je Asmin.
- Meni je Terza rekao da ste svi jeli. To što si nervozan nemoj da mi se izd*kavaš - rekao je Dačo.
- Nikad nisi pitao nikoga da li si gladan! Nemoj me vući za jezik dalje - rekao je Asmin.
- Ajde izađi napolje! Svoju nervozu istresni na nekog drugog - rekao je Dačo.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić