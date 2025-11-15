AKTUELNO

Zadruga

Pokazao mu zube: Dačo isterao Asmina iz Odabranih, više ne trpi njegovo bezobrazno ponašanje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Leti perje!

Asmin Durdžić došao je vidno nervozan u Odabrane, te se tom prilikom posvađao sa Dačom Virijevićem koji mu nije ostao dužan.

- Dača samo pravi sebi, a mi kad pravimo dolazi kao miš i jede - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je Terza rekao da ste svi jeli. To što si nervozan nemoj da mi se izd*kavaš - rekao je Dačo.

- Nikad nisi pitao nikoga da li si gladan! Nemoj me vući za jezik dalje - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde izađi napolje! Svoju nervozu istresni na nekog drugog - rekao je Dačo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

