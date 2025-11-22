Totalno joj isprao mozak: Kačavenda poludela zbog Lukinih manipulacija, pa stala u Anelinu odbranu! (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Milenom Kačavendom o odnosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Milena šta ti vidiš i zaključuješ posle svih ovih drama? - upitao je Darko.

- Ja planiram Hodočanstvo odavde do Jerusalima ukoliko izdržim da slušam ova dva kretena još deset meseci. Mi ovo više ne možemo da slušamo, ja živim za dan da se desi da neko uđe zanimljiv ili da neko uđe u vezu. On usta ne zaklapa, ne znam da li nekad spava. Mene ne čudi da Aneli zapušava sebi uši, ko će da ga sluša? Ima oči kao jaja kad baciš na hladan zejtin, on je dunuo totalno. Mislim da stvarno mi svi trebamo da idemo kući, a da on ostane da priča ovde. Gleda u Anitu i pravi priče, Aneli nije uopšte luda samo što ja ne znam što ga ona trpi. Skakuće kao oparen jarac oko stola, gleda Anitu i Maju, pa prođe pored mene i umire od smeha. Čovek nije dobro i ne čudi me što tata hoće da ga vodi u Manastir - rekla je Kačavenda.

- Nerio, šta vidiš ti između Aneli i Luke? - upitao je Darko.

- Vidim da se svađaju po dva puta dnevno, nekako mi Luka barata argumentima i iskreniji mi je, ali ove priče za nasilje i tuče mi ne piju vodu. Promenila je tri priče o tome, tu mi se ništa ne poklapa - rekao je Nerio.

- Ilija, koja je glavna problematika ove veze i šta ti vidiš? - upitao je Darko.

- Oni su pojedinačno okej, ali u vezi su opšta katastrofa. Pet minuta su dobri, pa sat vremena nisu. Ja kao da sam supervizor njihove veze, klimam glavom po difoltu kao u salonu. Bilo bi im najbolje da se raziđu i da ide svako na svoju stranu. Ona meni priča da joj je sad lakše kad je rekla to što je rekla, međutim ja sam već Luki rekao da je ona meni delovala kao da je nešto muči. Kada je iznela to za tuču, onda mi se poverila da joj je lakše i ovo ne rade deca od 14 godina što oni rade - rekao je Ilija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić