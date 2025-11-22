AKTUELNO

Zadruga

Totalno joj isprao mozak: Kačavenda poludela zbog Lukinih manipulacija, pa stala u Anelinu odbranu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Milenom Kačavendom o odnosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

pročitajte još

Nastaće karambol! Dača otkrio Aneli da mu se Luka poverio da je drži u šaci: Rekao je da tom rečenicom može da te UNIŠTI (VIDEO)

- Milena šta ti vidiš i zaključuješ posle svih ovih drama? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja planiram Hodočanstvo odavde do Jerusalima ukoliko izdržim da slušam ova dva kretena još deset meseci. Mi ovo više ne možemo da slušamo, ja živim za dan da se desi da neko uđe zanimljiv ili da neko uđe u vezu. On usta ne zaklapa, ne znam da li nekad spava. Mene ne čudi da Aneli zapušava sebi uši, ko će da ga sluša? Ima oči kao jaja kad baciš na hladan zejtin, on je dunuo totalno. Mislim da stvarno mi svi trebamo da idemo kući, a da on ostane da priča ovde. Gleda u Anitu i pravi priče, Aneli nije uopšte luda samo što ja ne znam što ga ona trpi. Skakuće kao oparen jarac oko stola, gleda Anitu i Maju, pa prođe pored mene i umire od smeha. Čovek nije dobro i ne čudi me što tata hoće da ga vodi u Manastir - rekla je Kačavenda.

pročitajte još

Meni je govorio kako Baja IDE BRZO: Luka poziva oca da dođe za Novu godinu sa Noom, Aneli ga kompletno raskrinkala pred svima (VIDEO)

- Nerio, šta vidiš ti između Aneli i Luke? - upitao je Darko.

- Vidim da se svađaju po dva puta dnevno, nekako mi Luka barata argumentima i iskreniji mi je, ali ove priče za nasilje i tuče mi ne piju vodu. Promenila je tri priče o tome, tu mi se ništa ne poklapa - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ilija, koja je glavna problematika ove veze i šta ti vidiš? - upitao je Darko.

pročitajte još

Meni je govorio kako Baja IDE BRZO: Luka poziva oca da dođe za Novu godinu sa Noom, Aneli ga kompletno raskrinkala pred svima (VIDEO)

- Oni su pojedinačno okej, ali u vezi su opšta katastrofa. Pet minuta su dobri, pa sat vremena nisu. Ja kao da sam supervizor njihove veze, klimam glavom po difoltu kao u salonu. Bilo bi im najbolje da se raziđu i da ide svako na svoju stranu. Ona meni priča da joj je sad lakše kad je rekla to što je rekla, međutim ja sam već Luki rekao da je ona meni delovala kao da je nešto muči. Kada je iznela to za tuču, onda mi se poverila da joj je lakše i ovo ne rade deca od 14 godina što oni rade - rekao je Ilija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Karambol u Eliti: Maja Marinković napravila totalni haos svojim izlaganjem! Stala u Anelinu odbranu, pa napravila opštu pometnju (VIDEO)

Zadruga

Janjuš i Kačavenda u epizodi 'KO JE LJUBOMORNIJI U OVOM ODNOSU', on joj prebacio mafine sa Mikijem Dudućem (VIDEO)

Zadruga

Pala od smeha! Kačavenda prepričala Janjušu razgovor s Mikijem, pa se zacerekala (VIDEO)

Domaći

MAJA OPET STALA NA LUKINU STRANU: Nakon što su takmičari raskrinkali Aneline poglede sa Anđelom, Marinkovića podržala Vujovića (VIDEO)

Zadruga

Likuje na sav glas: Aneli se slatko ismejala zbog Janjuša i Kačavendu, pa bivšoj drugarici udelila savet! (VIDEO)

Zadruga

Neće niko ništa preko mog deteta: Aneli poludela zbog Lukinih napada na Alibabu, a ćutanja na prozivke Maje Marinković! (VIDEO)