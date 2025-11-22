AKTUELNO

Zadruga

Obična k*rava, ali i u duši: Alibaba pokušao da otvori Bebici oči o preljubnici Teodori, on je posle svega brani! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oslepeo od ljubavi!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Miljanom Kulić o odnosu Teodore Delić, Filipa Đukića i Nenada Macanovića Bebice.

- Koji je tvoj zaključak i šta misliš o svemu? - upitao je Darko.

- Što se tiče celokupnog odnosa Teodore, Bebice i Đukića može da pogleda klip na Jutjubu: ''Miljana Kulić kod Drveta'', nema potrebe da se ponavljam. Ništa nije novo i strano je da je Bebica psihopata, provaljen je i može narod da laže da on voli, a on ne voli ni sebe. Ovo je sezona blamova i sramova, oni će se pomiriti svakako. Filip bi nastavio svoje vaćarenje utorkom sa Teodorom, to ne bi preraslo nikada u vezu pošto je Teodora prosta i primitivna, njega je sad sramota zato se i povlači - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmine zanima me tvoj komentar na odnos Filipa, Teodore i Bebice? - upitao je Darko.

- Ono što sam rekao, to se i desilo. Ja sam uvek gurao Teodoru kod Filipa da bi video kakva je devojka koju on želi da oženi. Ona je za mene obična k*rava i nije normalna. Gora je od svake utorak devojke, a ovo što je Maja uradila, to je uradila iz inata Teodori - rekao je Alibaba.

- Ti si pokušavao da razdvojiš Maju i Filipu - rekao je Darko.

- Nisam, nego mislim da joj ne treba ovako jeftina priča već neka skupa kao ja - rekao je Alibaba.

- Ti mene nisi ispoštovao uopšte obzirom da sam ti tražio da ne vređaš Teodoru, vrlo si nekorektan - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da Bebica nije nasrnuo na Filipa, ona bi imala s*ks sa njim preko puta tvog kreveta - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

