Ori se pab: Ivan urnisao Teodoru zbog odnosa sa Bebicom, ona šokirala sve priznanjem o Filipu! (VIDEO)

Drama!

Ivan Marinković i Teodora Delić žestoko su zaratili zbog njenog odnosa sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Ja svoj stav ne menjam. Pričao si da smo odlepili jedno za drugim, a sad pričaš da ću biti sa njim - rekla je Teodora.

- Ja sam pokušavao da ti pomognem da izguraš. Budalo jedna glupa mala, šta tebe boli k*rac šta ja kažem? Ti treba da pričaš šta hoćeš i da govorimo da je to okej, a ja to ne mogu. Ja sam takav na ljudski glupost - govorio je Ivan.

- Raskid se ne menja, glup si kao k*rac - dodala je ona.

- Menjam mišljenje na osnovu tvojih postupaka - rekao je Ivan.

- Komuniciraću, da li to znači da ću da se mirim? - pitala je Teodora.

- Tako izgleda - dodao je Ivan.

- Da si se smuvala sa Filipom da li bi pričala sa njim? - pitala je Matora.

- Ne bih tad pričala ni sa jednim muškarcem - poručila je Delićeva.

Autor: A. Nikolić