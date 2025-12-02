AKTUELNO

Zadruga

Iskrena do koske: Hana priznala zbog čega nije spremna za drugo dete sa Neriom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otvorila karte!

U toku je "Igra istine" Milan Srdanov postavio je pitanje Borislavu Terziću Terzi.

- Što se tiče Mine moj problem je da se ona meni sviđa, zaljubljen sam u nju i ona je najlepša devojka koju sam video u "Eliti". Ne znam šta nas sprečava, ne veruje mi neke stvari. Ona mene savetuje, plaši se da ne izađem i da me neko ne uceni za dete, a to je prošla u životu. Ja sam rekao da ću da se isključim iz priče sa Sofijom, meni više ne treba da tu skačem. Ja ako ne budem sa Minom ne bih ovde bio ni sa jednom devojkom. Pitanje za Matoru, da li ćeš da se napiješ večeras? - govorio je Terza.

- Hoću. Pitanje za Hanu, čula sam da Nerio hoće da pravite drugo dete, a ti si plakala i rekla si da ne želiš. Imali ste finansijkse poteškoće, da li misliš da je vreme i mesto da ovde pravite dete? - pitala je Matora.

pročitajte još

Novi preokret: Alibaba počeo da brani i ostale Ahmiće, pokušao da ućutka Neria i Hanu tokom sukoba sa Aneli! -Nastao HAOS (VIDEO)

- Ja nisam htela, on je hteo. Ja nisam plakala zbog toga, samo u razgovoru sa Radom sam rekla da ne želim. Ja ne želim odavde da izađem trudna do zuba. Mi nemamo stan, nemamo ništa. Nije momenat, želim da se posvetim Ariji. Pitanje za Babejićki, zašto si ljubomorna na Radu i zašto je ne voliš? - pričala je Hana.

- Iritira me - rekla je Babejićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luks, pitanje za tebe, ljude sa kojima imaš dobru komunikaciju i smatraš da su sa tobom okej za koje tri osobe smatraš da su najveće ljige? - pitao je Lepi Mića.

pročitajte još

Ispovest koja ledi krv u žilama: Popova životna priča izazvala muk u Beloj kući! Više puta ga vraćali u život, kroz snove ga pratila pokojna baba! (VI

- Prvi je Luka, više sam bio iznenađen nego povređen. Mislim da Bebica zna da bude pokvaren i bezobrazan. Treća osoba može da bude Miljana jer negativno komentariše mou vezu sa Sarom - rekao je Luks.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Obelodanila sve: Sofija Janićijević konačno priznala da je lagala! Evo gde nije bila iskrena kad je reč o odnosu sa Terzom! (VIDEO)

Zadruga

Ovo je bilo nasilno prekidanje: Teodora priznala da li žali jer nije sa Filipom, pa progovorila o pomirenju sa Bebicom! (VIDEO)

Zadruga

Da li je Gastoz njen najveći blam? Anđela priznala zbog čega je odustala od borbe za ljubav svog života! (VIDEO)

Zadruga

Ogolila dušu do koske: Aneli priznala kojim potezom ju je Luka RAZOČARAO, oktirla da li posle svega veruje u njegove EMOCIJE! (VIDEO)

Zadruga

Zna ga u dušu: Sofija progovorila o svom odnosu sa Terzom, pa priznala da li je spremna njihovoj ljubavi da pruži novu šansu! (VIDEO)

Domaći

Matora spremna za novu ljubav: Progovorila o propalim prijateljstvima, pa priznala da li je u ratu sa Majom (VIDEO)