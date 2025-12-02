Iskrena do koske: Hana priznala zbog čega nije spremna za drugo dete sa Neriom! (VIDEO)

Otvorila karte!

U toku je "Igra istine" Milan Srdanov postavio je pitanje Borislavu Terziću Terzi.

- Što se tiče Mine moj problem je da se ona meni sviđa, zaljubljen sam u nju i ona je najlepša devojka koju sam video u "Eliti". Ne znam šta nas sprečava, ne veruje mi neke stvari. Ona mene savetuje, plaši se da ne izađem i da me neko ne uceni za dete, a to je prošla u životu. Ja sam rekao da ću da se isključim iz priče sa Sofijom, meni više ne treba da tu skačem. Ja ako ne budem sa Minom ne bih ovde bio ni sa jednom devojkom. Pitanje za Matoru, da li ćeš da se napiješ večeras? - govorio je Terza.

- Hoću. Pitanje za Hanu, čula sam da Nerio hoće da pravite drugo dete, a ti si plakala i rekla si da ne želiš. Imali ste finansijkse poteškoće, da li misliš da je vreme i mesto da ovde pravite dete? - pitala je Matora.

- Ja nisam htela, on je hteo. Ja nisam plakala zbog toga, samo u razgovoru sa Radom sam rekla da ne želim. Ja ne želim odavde da izađem trudna do zuba. Mi nemamo stan, nemamo ništa. Nije momenat, želim da se posvetim Ariji. Pitanje za Babejićki, zašto si ljubomorna na Radu i zašto je ne voliš? - pričala je Hana.

- Iritira me - rekla je Babejićka.

- Luks, pitanje za tebe, ljude sa kojima imaš dobru komunikaciju i smatraš da su sa tobom okej za koje tri osobe smatraš da su najveće ljige? - pitao je Lepi Mića.

- Prvi je Luka, više sam bio iznenađen nego povređen. Mislim da Bebica zna da bude pokvaren i bezobrazan. Treća osoba može da bude Miljana jer negativno komentariše mou vezu sa Sarom - rekao je Luks.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić