Jedva dočekala da joj vidi leđa: Anita još jednom pokazala da ima ANIMOZITET prema Maji (VIDEO)

Šok!

Nedeljama unazad za crnim stolom govori se o netrpeljivosti koja vlada između Anite Stanojlović i Maje Marinković, a iako je Anita negirala sve, ona je večeras dokazala potpuno suprotno.

Naime, kako Maja nije tu, ona je odmah preuzela inicijativu, pa je tako stala na mesto koje je dobro poznato Majino mesto na žurki, ispred ogledala, pa je sve vreme igrala ispred istog. Kako li će na ovo reagovati Maja, ne preostaje nam ništa drugo no da saznamo, a kako je ovo izgledalo, pogledajte detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: Pink.rs