AKTUELNO

Zadruga

Jedva dočekala da joj vidi leđa: Anita još jednom pokazala da ima ANIMOZITET prema Maji (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Nedeljama unazad za crnim stolom govori se o netrpeljivosti koja vlada između Anite Stanojlović i Maje Marinković, a iako je Anita negirala sve, ona je večeras dokazala potpuno suprotno.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, kako Maja nije tu, ona je odmah preuzela inicijativu, pa je tako stala na mesto koje je dobro poznato Majino mesto na žurki, ispred ogledala, pa je sve vreme igrala ispred istog. Kako li će na ovo reagovati Maja, ne preostaje nam ništa drugo no da saznamo, a kako je ovo izgledalo, pogledajte detaljnije pogledajte OVDE!

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Pink.rs

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Jedva dočekala da Maja okrene leđa: Anita pokušala da pridobije Filipa na ovaj način (VIDEO)

Zadruga

Dočekao da Aneli vidi leđa! Luka ugledao Anitu, pa joj se brže-bolje obratio (VIDEO)

Zadruga

AFERA 'LA VIDA LOCA' TRESE SVE! Luka priznao da je grešio prema Aneli, Dača ga raskrinkao: Ušao je u vece, Maji su bila gola leđa... (VIDEO)

Zadruga

SKINULA MAJICU BRZINOM SVETLOSTI! Aneli jedva dočekala da raskine sa Lukom: Odmah uradila ono što joj je branio, u sve umešan OVAJ MUŠKARAC (VIDEO)

Zadruga

Pokazala koliki je čovek! Hana poslala Nerija da vidi kako je Ahmićeva, Miljana dala svoj sud: Aneli nema empatiju, ulaskom je pokazala sve (VIDEO)

Zadruga

NE BRANIŠ JE ISKRENO: Aneli uverena da Asmin usiljeno čuva leđa Maji, Durdžić zatražio od nje da mu otkrije kako se oseća dok je on pored Marinkovićev