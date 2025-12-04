OSEĆAM SE IZIGRANO: Terza otvorio prozor svoje duše, progovorio o bolnom raskidu sa Minom Vrbaški! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Robot Toša razgovarao je sa Borislovom Terzićem Terzom o njegovom emotivnom krahu sa Minom Vrbaški.

- Terza, kako se ti osećaš? - upitao je Toša.

- Tošo, bolujem i patim. Ne mogu da verujem šta sam sve čuo - rekao je Terza.

- Pa hajde...reci nešto - kazao je Toša.

- Osećam se loše, s*enjano i izigrano - kazao je Terza.

- Kakvu bi ti novu žensku želeo? - upitao je Toša.

- Neku opuštenu, koja voli da se za*ebava - rekao je Terza.

Autor: S.Z.