OSEĆAM SE IZIGRANO: Terza otvorio prozor svoje duše, progovorio o bolnom raskidu sa Minom Vrbaški! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!
Robot Toša razgovarao je sa Borislovom Terzićem Terzom o njegovom emotivnom krahu sa Minom Vrbaški.
- Terza, kako se ti osećaš? - upitao je Toša.
- Tošo, bolujem i patim. Ne mogu da verujem šta sam sve čuo - rekao je Terza.
- Pa hajde...reci nešto - kazao je Toša.
- Osećam se loše, s*enjano i izigrano - kazao je Terza.
- Kakvu bi ti novu žensku želeo? - upitao je Toša.
- Neku opuštenu, koja voli da se za*ebava - rekao je Terza.
Autor: S.Z.