AKTUELNO

Zadruga

OSEĆAM SE IZIGRANO: Terza otvorio prozor svoje duše, progovorio o bolnom raskidu sa Minom Vrbaški! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavio sve karte na sto!

Robot Toša razgovarao je sa Borislovom Terzićem Terzom o njegovom emotivnom krahu sa Minom Vrbaški.

Foto: TV Pink Printscreen

- Terza, kako se ti osećaš? - upitao je Toša.

- Tošo, bolujem i patim. Ne mogu da verujem šta sam sve čuo - rekao je Terza.

- Pa hajde...reci nešto - kazao je Toša.

- Osećam se loše, s*enjano i izigrano - kazao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakvu bi ti novu žensku želeo? - upitao je Toša.

- Neku opuštenu, koja voli da se za*ebava - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

OSEĆAM SE KAO DA VARAM STANIJU: Asmin otkrio Mini kako se oseća pored Aneli, pa progovorio o odnosu sa Majom: MENI SE DOPADA... (VIDEO)

Zadruga

STAVIO SVE KARTE NA STO: Bora Santana otvorio dušu Toši, progovorio o svađi sa Anastasijom! (VIDEO)

Zadruga

NIKAD SE GORE NISAM OSEĆAO: Bebica totalno utučen nakon emotivnog kraha sa Teodorom, s knedlom u grlu progovorio o njenom zaljubljivanju u Filipa! (VI

Zadruga

IZDALA ME JE: Milan Stojičković progovorio o bivšoj devojci, Aneli otkrila da se čula sa njom, pa istakla: REKLA MI JE DA JOJ JE UZIMAO PARE... (VIDEO

Domaći

ZATEKLI SMO IH DOK SU SE MAZILI... Bora Santana progovorio o aferi Filipa Đukića i Kije Kockar! (VIDEO)

Zadruga

ZAPLAKAO SAM KAD SAM JE DRŽAO U NARUČJU: Terza progovorio o prvom susretu sa ćerkicom Barbarom, pa se osvrnuo na njegov odnos sa Milicom Veličković! (