AKTUELNO

Zadruga

Gori od ljubomore: Terza najavio haos Mini ako uplovi u vezu sa Viktorom, ovo ne može da prihvati (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović procitala je pitanje za Minu Vrbaški.

Šta to ima Viktor, a nema Terza pa si ga onako odjavila?

- Negde smao zajedno završili tu priču, ne ide nam i ne odgovaramo jedno drugom - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo su gluposti što priča. Ona je mene odjavila i ponizila kao muškarca. Ljudi znaju kako se osećam i ne mogu da verujem da neko može da bude ovakav folirant. Ne mogu da shavtim da ti se neko sviđa i da imaš odnose sa njim, pa da ispadneš ovakav folirant. Verovatno ima neke simpatije i sviđanja prema Viktoru. Ja sam rekao da posle nje neću imati nikoga, a ona nek bude, a ja ću je komentarisati - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- To oni moraju da reše - rekao je Viktor.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Izgore od ljubomore: Bora pozeleneo kad je saznao za muvanje Viktora i Anastasije, najavio HAOS (VIDEO)

Zadruga

Dokazao da gori od ljubomore: Maja uspostavila jasna pravila ponašanja Asminu, on ponovo pomrsio sve konce (VIDEO)

Zadruga

Koji smo mi prijatelji ako napolju ne može da odvoji vreme? Terza ljut kao ris, očitao Luki lekciju o prijateljstvu (VIDEO)

Zadruga

Ne skida osmeh sa lica: Mina se ne odvaja od Viktora, Terza će doživeti pomračenje kad bude video ove scene (VIDEO)

Zadruga

URNIŠE ME, NE MOGU DA ŽIVIM OD NJE: Luka ne može da dođe sebi od Aneli, tvrdi da je slagala da ju je tukao (VIDEO)

Zadruga

AU! Miljana opalila šamar realnosti Teodori, najavila joj HAOS ako pokuša da se vrati Bebici (VIDEO)