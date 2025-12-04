Gori od ljubomore: Terza najavio haos Mini ako uplovi u vezu sa Viktorom, ovo ne može da prihvati (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović procitala je pitanje za Minu Vrbaški.

Šta to ima Viktor, a nema Terza pa si ga onako odjavila?

- Negde smao zajedno završili tu priču, ne ide nam i ne odgovaramo jedno drugom - rekla je Mina.

- Ovo su gluposti što priča. Ona je mene odjavila i ponizila kao muškarca. Ljudi znaju kako se osećam i ne mogu da verujem da neko može da bude ovakav folirant. Ne mogu da shavtim da ti se neko sviđa i da imaš odnose sa njim, pa da ispadneš ovakav folirant. Verovatno ima neke simpatije i sviđanja prema Viktoru. Ja sam rekao da posle nje neću imati nikoga, a ona nek bude, a ja ću je komentarisati - rekao je Terza.

- To oni moraju da reše - rekao je Viktor.

Autor: A.Anđić