Voleli smo se, sigurna sam u to: Sofija shvatila zašto ljubav sa Terzom nije uspela (VIDEO)

Otvorila karte!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni snimak, a takmičari "Elite" su imali priliku da vide kako Borislav Terzić Terza priznaje da je najveću hemiju imao sa Minom Vrbaški.

- Možda nisam bio toliko iskren, ali to su odnosi sa kojima sam imao. Ja nisam hteo tad da pričam o Sofiji jer sam bio tad sa Minom. Sve je bilo lepo, strast i emocije koje imam prema Mini je logično da mi je sad lepše - rekao je Terza.

- Ja ovo ne bih da komentarišem, ali slažem se. Terza i ja smo jedno drugome rekli "volim te" i voleli smo se u to sam sigurna, ali smo to napravili na lošim temeljima i samo zbog toga nismo uspeli - dodala je Sofija.

Autor: A. Nikolić