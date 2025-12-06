AKTUELNO

Zadruga

Nema povlačenja: Milan obuzdao ljubomoru i nastavio borbu za Sofiju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rešio da se bori do kraja!

Sofija Janićijević i Milan Stojičković prethodnih dana imali su prve turbulencije u odnosu, a sve je poečo kad je on pokazao ljubomoru zbog njene komunikacije sa Borislavom Terzićem Terzom.

Ti i ja smo među retkima ovde... Terza shvatio da su u Beloj kući samo Alibaba i on pravi muškarci (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Međutim, izgleda da to nije uticalo na njihovo druženje, pa su dramu ostavili iza sebe. Sofija i Milan su danas slobodno vreme koristili za šetnju i bolje upoznavanje, a da li će se nešto desiti između njih i da li će uploviti u ljubavnu vezu, ostaje da pratimo u danima koji su pred nama.

Kao da se ništa nije desilo: Anita i Uroš zakopali ratne sekire, teške reči pale u vodu! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

