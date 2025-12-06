Nema povlačenja: Milan obuzdao ljubomoru i nastavio borbu za Sofiju! (VIDEO)

Rešio da se bori do kraja!

Sofija Janićijević i Milan Stojičković prethodnih dana imali su prve turbulencije u odnosu, a sve je poečo kad je on pokazao ljubomoru zbog njene komunikacije sa Borislavom Terzićem Terzom.

Međutim, izgleda da to nije uticalo na njihovo druženje, pa su dramu ostavili iza sebe. Sofija i Milan su danas slobodno vreme koristili za šetnju i bolje upoznavanje, a da li će se nešto desiti između njih i da li će uploviti u ljubavnu vezu, ostaje da pratimo u danima koji su pred nama.

