Ja sam sve luđa, ne povlačim se: Aneli najavila karambol Kačavendi, ona se povukla i rešila da prikupi snagu za dalju borbu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oporavlja se!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala podelu budžeta Aneli Ahmić.

- Aneli nije znala da će biti vođa i nisu Sunčicu namontirali da j*bavaju anketu pošto je budžet prošao Bogougodno. Nisam joj danas odgovorila jer budaletinu niti čujem, niti vidim. Potrebno je još malo dana da se povratim od svega izgovoreno, a podela je bila čist k*rac. Danas je pokušala da obrne priču i nametne da ja nju vređam, vidim da se ona polako gasi jer je shvatila šta je uradila - rekla je Milena.

- Ja sam sve luđa, ne povlačim se - rekla je Aneli.

- Mene ne zanima ko je mene voleo i da li je mene neko voleo, a da je valjalo to bi onda bilo dobro. Nemam šta pametno da kažem - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je ovo, sve sam vas pogasila - rekla je Aneli.

- Bitno je dok ste vi upaljeni, da sam ja deda u penziji - rekao je Janjuš.

- Tebe je Filip Car davnih dana ugasio, tvoje vreme je davno već prošlo - rekla je Aneli.

- Nelogično mi je da Aneli toliko zna o njenoj porodici, a ne zna šta se dešavalo sa Neriom i Sitom - rekao je Bebica.

- Izvini, da se vratimo na sezonu sedam kad ova mentolka nije znala da sastavi rečenicu. Ovu budaletinu smo šest meseci gledali kako ne zna da sastavi rečenicu, a ko kaže da ovde govori argumentovano? Više puta su oni rekli da imaju stvari kojima mogu da im začepe usta - pričala je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije poenta da li oni znaju da pričaju ili ne, nego što oni ne pričaju uopšte, pa nam zato svima izgleda da nemaju više šta da pričaju - rekao je Macanović.

- Obavezno objavite šta je pisala Ivanu koki s kojim se j*bala - rekla je Milena.

- Ma kako da ne - rekla je Aneli.

- Pošto je Luka govorio da lažem za Biljanu i Baju, evo nek okače i ovo pa će videti. Ovde je otvoreno pričala da se j*bavala s njim - rekla je Milena.

- Vi možete da aludirate, ali ništa od toga - rekla je Aneli.

- Nije mi se svidelo što ovako ponižava Nerija jer mu je tetka i ne ide da ga ponižava da je n*rkoman. Meni je zamerila da nisam Luki drug, a ja ga nikad nisam gurao kod Luke.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

