Plaši se da ne bude je*ena stranka ako se pomiriš sa Aneli: Miljana do koske razotkrila Majine emocije Asminu, on imao posebnu molbu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Asmin Durdžić došao je kod Miljane Kulić kako bi je sprečio da pecka Maju Marinković.

- Ako mene voliš nemoj se svađati - rekao je Asmin.

- Kažem da čeka tebe. Plaši se da ne bude je*ena strana ako se ti i Aneli pomirite - rekla je Miljana.

- Nemoj zbog mene - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve nas napada zbog tebe - rekao je Dačo.

- Ispašće da sam te ja nagovorio, nemoj molim te - rekao je Asmin.

- Obećavam ti. Sa ku*vom mogu da razgovaram, ali sa funjarama ne. Natrtila se tamo i kaže da čeka ljude - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja je molim da pusti ženu na miru - rekao je Asmin.

- U šest me budi, u sedam, u osam... Hoće da idemo u pušionu. Traži ku*ac, dobije ku*ac i onda joj kriv đavo - rekla je Miljana.

Autor: A.Anđić

