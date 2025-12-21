Nisam imao želudac da idem do kraja: Alibaba priznao da se osvetio Aneli i završio svaku priču s njom, želeo je da je ponizi kao nikoga! (VIDEO)

Osvetio se do kraja!

Asmin Durdžić bio je prvi sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i ovom prilikom govorio je o svom odnosu sa Aneli Ahmić, a potom i o Maji Marinković.

- Asmine, šta smo sve imali ove nedelje. Toliko preokreta i tenzija - rekao je Darko.

- Ne znam odakle da počnem, ali meni je Aneli danas stisla prst na slikanju i to se nije videlo. Ja sam njoj dao povoda da pomisli da ćemo biti zajedno, ali uvek sam govorio za crnim stolom da nećemo biti zajedno. Ja sam sebe obrukao i otkad sam ušao u kuću totalno sam se pogubio i izblamirao - rekao je Alibaba.

- Šta si uradio s Aneli, budi iskren - rekao je Darko.

- Ona se dve ipo godine igrala sa Norom i sa mnom, a potom je dozvolila i da se Luka igra s Norom. Kada je Luka ušao, osećao sam se ružno što moram s njim da pričam o svom detetu. Sve što sam rekao Luki u početku, njemu se i desilo. Luka je predstavljao sebe kao velikog muškarca i ja sam u njemu video sve sem muškarca. Nisam ovim dobio ništa sem što se oni osećaju sad poniženo. Meni je super unutra jer imam neki autoritet, ali nekako te sve to proguta. Kad sam video kako izgledam napolju na klipu, sad imam par dana da se presaberem - rekao je Alibaba.

- Šta planiraš na dalje? - upitao je Darko.

- Neću prići Aneli, danas sam samo ispoštovao zadatak. Braniću je ubuduće, ali neću joj se obraćati. Da sam hteo da idem do kraja, imao bih neku vezu i s*ks, ali nisam imao želudac za to. Ne gadi se ona meni, samo je tu neki čudan osećaj u meni. Ja nisam hteo da je ljubim, već je Toša rekao: ''Koliko poljubaca, toliko piva''. Ona je veće poniženje imala s*ks sa Janjušem nego ti poljupci sa mnom - rekao je Alibaba.

- Šta se dešava sa Majom? - upitao je Darko.

- Ona mi se sviđa, jako je interesantno to što ona radi. Gleda kada kamere ne snimaju i onda mi dobacuje, a kad joj ja dobacim, ona kaže: ''Manijače''. Ona mene jedino kad dovede u crveno, tad je odrukam, a inače ne bi. Nek radi ovo što radi, meni to stvarno prija. Maja ima strah da se ja igram s njom, ali sve što radim s njom to je iskreno. Kada sam video klip sa Aneli, osećam se prejadno i bio me blam - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić