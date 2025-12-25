Kako Aneli nije mama monstrum kad je ušla u Elitu 7 i ispričala sve ono o meni? Asminu pao mrak na oči, žestoko se obračunao sa Ahmićevom! Tenzija na vrhunucu! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Aneli Ahmić.

Zašto kažeš da Asmin otac monstrum kad smo mi videli kako je bio nežan sa ćerkom?

- Gde su videli? Jeste kad kaže da nema osećaj prema njoj i kako se ponaša prema njenoj majci - rekla je Aneli.

- Ja sam bio najbolji otac prema Nori i prema Aneli. Samo mi nije jasno kako Aneli nije mama montrum kad je ušla u Elitu sedam i ispričala sve o tati Norinom!? Ako sam ja tata montrum onda je i ona mama monstrum - rekao je Asmin.

- Pored njega ne bi bilo živo jer ništa nije davao za Noru - rekla je Aneli.

- 180 evra mesečno puta tri godine, koliko je to? - ubacio se Asmin.

- Ja sam prodala i auto - rekla je Aneli.

- Ona je renovirala kuću od auta koji je prodala. Ja sam bio u kombinaciji sa šeficom banke i ja sam joj uplaćivao pare - rekao je Asmin.

- Ti znaš odakle mi novac i ja sam ga imala. Ja sam mu davala novac, on bi mi vraćao. Imali smo uvek uštedu - rekla je Aneli.

- On je pričao tada da nije imao nikakav odnos. Bilo je tu i dobrih stvari. Oni se kanale sad i sve živo krše. Bilo je dobrih i loših stvari kao i u svakom braku - rekao je Mića.

Autor: A.Anđić