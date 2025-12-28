AKTUELNO

Zadruga

Žestoko do samog kraja: Takmičari sasuli Aneli i Alibabi surovu istinu u lice, Viktor zakucao za kraj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ko li ide u izolaciju!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Dušici Đokić , kako bi dala svoj sud i iznela nominaciju.

pročitajte još

Spremna je da te zgazi, sad sve plaća: Mića nikad iskrenije sasuo Aneli istinu u lice, ona izgorela na sav glas! (VIDEO)

- Asmine mislim da si jako inteligentan i da uopšte nisi loš čovek, jako si namazan i potkovan. Nažalost Aneli je pala na tvoju igru, a to smo svi očekivali. Svakako je Aneli mnogo iskrenija u vašoj priči nego on, ali si pala na još jednu njegovu igricu na koju ja nisam pala. Mislim da si dobar čovek Aneli, ali ću ostaviti Asmina - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovde u kući su njih dvoje više puta spuštali loptu zbog piva ili deteta. On glumi gospodina koji vozi Ferari i Lamba, ali ovde jede paštete i hleb. Polupan je i ne zna šta hoće, sviđa mu se Maja dok leže u krevet sa Miljanom. Aneli, tebi ne treba partner za energiju ovde dok Luki treba. Ti si jaka žena i možeš da provodiš sama vreme, šaljem Asmina - rekao je Murat.

pročitajte još

Sama si ukaljala svoj obraz: Dača podsetio Aneli na sva njena nedela i ponizio je, pa urnisao Alibabu! (VIDEO)

- O Asminu sam na početku imala loše mišljenje, ali sada sam shvatila da ti nisi loš čovek već da si napravio neku ličnost kojom se predstavljaš ovde. Ne znam neke tvoje postupke, ali mislim da nisi loš. Aneli je meni lepa, zgodna i harizmatična. Mislim da se mnogo bolje osećaš i drugačija si otkad nisi s Lukom, ostaviću Aneli i poslati Asmina - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne bih da se ponavljam, rekao sam sve na podeli. Mogu da pohvalim Asmina da je održao svoju reč i da nije progovorio s njom uopšte, a ja šaljem Asmina - rekao je Viktor.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Luka obrlatio donji dom: Napeto do samog kraja, takmičari sasuli njemu i Aneli iskreno mišljenje u lice! (VIDEO)

Zadruga

Napeto do samog kraja: Takmičari sasuli Radi i Viktoru sve u lice! (VIDEO)

Zadruga

Žestoko do kraja: Takmičari sasuli Teodori brutalnu istinu u lice, ona hladna kao led nakon svih prozivki! (VIDEO)

Zadruga

Sebe vidim kao pobednika: Matora jedva dočekala da Aniti saspe brutalnu istinu u lice, a s Lukom ne želi više nikakav kontakt! (VIDEO)

Zadruga

Žestoko do samog kraja: Takmičari napravili opštu pometnju tokom glasanja za najsujetniju osobu! (VIDEO)

Zadruga

Surova kao i uvek: Matora bez dlake na jeziku sasula brutalnu istinu u lice Aneli i Alibabi! (VIDEO)