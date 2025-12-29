AKTUELNO

Zadruga

ŽESTOKO VEĆ NA POČETKU! Asmin krenuo da gazi sve redom, Hanu, Neria i Daču UPROPASTIO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Krenuo jako.

Asmin Durdžić počeo je podelu budžeta žestoko, pa je odmah dao mali budžet Neriu Ružanjiju i Hani Duvnjak.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nerio mali budžet, žena jako loše utiče na tebe, dajem vam još godinu, dve i vi ste pokojni od vas nema ništa. Hana isto mali budžet, ti si veliki lažov, došla si da oblatiš porodicu od muža a ni tvoja porodica ništa bolja nije, naročito tvoja mama - rekao je Asmin.

- Dačo isto mali budžet, nisi mi ispao drug, hoćeš da budeš Đedović, treba ti još puno do tad, nemaš to u sebi. Pričao si o tati da te ja podsećam na njega, ali čudi me da nisi od njega primio ništa, ne poštuješ kodekse kao muškarac - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

