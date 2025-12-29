Jezikom seče kao mačem: Bebica bez pardona unakazio Alibabu i njegovu podelu budžeta, pljušte prozivke! (VIDEO)

Provalio mu igru!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Maji Marinković.

- Danas je bila jako licemerna podela budžeta, nije bilo iskreno. Dosta se slažem sa Matorom i izgleda sve kao da on i Luka rade Aneli iz inata. Njemu je drugo ime ''izvini'', ali ja to ne uvažavam. Ja dobila 3 ili 5 hiljada, meni je bitno šta će neko da mi kaže i da li ja to smatram iskreno. Kada bih ja delila budžet, nikad ne bi delila kao on i drugi. Nije mi ostavilo neki iskren utisak, što se tiče njegovih drugara shvatili smo da je to bila obostrana korist - rekla je Maja.

- Asmin i ja smo dobri, ali mislim da je on izmanipulisao Saru malu i to se on dogovorio s Lukom. On je dao srednji budžet Aniti, a Luki mali da ne bude da je Luki dao srednji budžet. Realnije je bilo da Mini ili Dači da srednji budžet, čak i Todićki ili Boginji nego Aniti - rekao je Bora.

- Asmin i ja nismo komunicirali u izolaciji, samo smo se u jednom momentu nasmejali. Što se tiče podele, mnogo nelogičnosti ima u ovoj podeli i reagovao sam prvo na Daču. Pokušao je da ga ponizi kao bivšeg prijatelja, a to je sad uradio i sa Kačavendom. Njega niko ne interesuje od drugara, to je prosto istina. Terza je rekao da je najveća k*rvetina Aneli, a onda mu je dao veliki budžet. Ovo što je vezano za Minu i Luku, to ne bih ni komentarisao jer on radi to od samog početka s Lukom - rekao je Bebica.

- Mene ova k*rvetina svaki dan vređa - rekla je Aneli.

- K*rvetina ti je mama, hoće da mi baca stvari - rekla je Anita.

- Sve ću ti pobacati - rekla je Aneli.

- Poniženje je da daš četiri hiljade Kačavendi s kojom imaš dobar odnos - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić