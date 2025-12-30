AKTUELNO

Ona je jedina bila iskreno zaljubljena u mene! Filip malo po malo spušta gard prema Boginji, NOVA VEZA NA POMOLU? (VIDEO)

Da li je u pravu?

Naredno pitanje na "Igri istine" postavila je Milena Kačavenda.

- Filipe, interesuje me šta misliš o Boginji, jer se zaključilo da je od starta bila iskrena, imaš li neki filing ili se samo družiš s njom - pitala je Kačavenda.

- I dalje sam stava da je Boginja jedina bila zaljubljena u mene. Kuliram, hoću da sačekam da mi dođe porodica, ne planiram ništa, ne mogu da kažem ni da hoće ni da neće, spontan sam, presečem ili ne presečem. Prija mi da se družim s njom ali nisam bio zaljubljen ni u jednu devojku ovde. Hoću malo da iskuliram, preumoran sam od svega - rekao je Filip.

- Pitanje za Simčeta, da li si spustio loptu sa Majom pošto vidim da komunicirate najnormalnije - pitao je Filip Daču.

- Rekao sam da se naravno nećemo svađati celog dana, ona me pecka i provocira, provociram i ja nju. Ona vaga, da ima ovde najlepšu priču, ovde ima najbolju priču, obe su pri vrhu i ne zna kako će najbolje da prođe. Ovo je jedinstvena prilika da bude na vrhu, može i sa tobom i sa Asminom - rekao je Dača.

- Ja mogu sama, nisam ja ovde NN - povikala je Maja.

- Sa Asminom će biti osuđena, a sa tobom ne bi bila osuđena - dodao je Virijević.

