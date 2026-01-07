AKTUELNO

Krio sam unučiće po kući: Ivan otovorio dušu o problemu sa alkoholom, Advokatica ponovo na meti ismevanja zbog neznanja (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević naredno pitanje postavio je Lepom Mići.

- Mićo, najmanja prica na svetu je? - glasilo je pitanje na koje je Mića tačno odgovorio.

- Sunčice, koji poznati američki glumac igra u filmu "Borilački klub"? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorila.

- Anastasija, sa kim je Borivoje Marinković pre mnogo godina čestitao Putinu Božić? - pitao je Darko.

Anita otkrila koga više voli Relju ili Nikoliju, a onda je Murat nasmejao sve (VIDEO)

- Danas mi je rekao, zaboravila sam - rekla je Anastasija.

- Advokatice, tebi se sve meri ovde duplo više - rekao je Darko.

- Ja ne gledam ni televizor, ne slušam radio - rekla je Jovana.

- Ja ne mogu da verujem da se ti toliko pravdaš!? - ubacila se Matora.

- Što sam ja kompleks? Kome se ja pravdam? - vikala je Jovana.

- Tripoli je glavni grad koje afričke države? - glasilo je pitanje na koje je Jovana tačno odgovorila nakon čega je nagrađena aplauzom.

- Sad treba da bude poštena i da kaže da sam joj ja šapnuo - rekao je Ivan.

- Bila sam i ku*va i sve, a sad me prave i neznalicom - rekla je Jovana.

- Recim tom dekanu da mi ga pop*ši - rekao je Janjuš.

- Jovane, kako se zove hemijska oznaka za bakar? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorio.

- Ivane, koje alkoholno piće najviše voliš? - pitao je Darko.

- Nekad sam voleo najviše vinjak. Ali sećam se kad sam se baš ubijao od alkohola, krio sam unučiće po stanu, ali se toliko ubijem da ne mogu da ih pronađem. Krio sam ih od bivše žene. Ona me posle nekoliko dana sačeka sa punom kesom - govorio je Ivan kroz smeh.

Autor: A.Anđić

