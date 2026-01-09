Ovo nije razlog: Anita frapirana Lukinim izjavama, on joj priznao ljubav i nazvao je SVOJIM ŽIVOTOM (VIDEO)

Au!
Luka Vujović ponovo je prišao Aniti Stanojlović, a ona ga je sve vreme terala od sebe.
- Ne, mi nećemo pričati - rekla je Anita.
- Dobro, raskinite i završite - rekla je MIna.
- Možemo da pričamo, ali malo sutra - rekla je Anita.
- Okej...Hoćeš da prestaneš - rekao je Luka.
- E, nije meni izašao klip, nego tebi, ovo ne može da se odbrani - rekla je Anita.
- Ovo nije razlog - rekao je Luka.
- Ovo nije razlog?! Ovo je najstrašnije što si mogao da uradiš, iza mojih leđa da daš nešto za nju - rekla je Anita.
- Budalo jedna, ja te volim, zaljubljen sam u tebe. Moj život - govorio je Luka.
- Sram te bilo, igraćeš ti kaladont cele sledeće nedelje u izolaciji sa njom - rekla je Anita.
Autor: Nikola Žugić