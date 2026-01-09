Ovo nije razlog: Anita frapirana Lukinim izjavama, on joj priznao ljubav i nazvao je SVOJIM ŽIVOTOM (VIDEO)

Au!

Luka Vujović ponovo je prišao Aniti Stanojlović, a ona ga je sve vreme terala od sebe.

- Ne, mi nećemo pričati - rekla je Anita.

- Dobro, raskinite i završite - rekla je MIna.

- Možemo da pričamo, ali malo sutra - rekla je Anita.

- Okej...Hoćeš da prestaneš - rekao je Luka.

- E, nije meni izašao klip, nego tebi, ovo ne može da se odbrani - rekla je Anita.

- Ovo nije razlog - rekao je Luka.

- Ovo nije razlog?! Ovo je najstrašnije što si mogao da uradiš, iza mojih leđa da daš nešto za nju - rekla je Anita.

- Budalo jedna, ja te volim, zaljubljen sam u tebe. Moj život - govorio je Luka.

- Sram te bilo, igraćeš ti kaladont cele sledeće nedelje u izolaciji sa njom - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić