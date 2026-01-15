Ja nisam imala s*ks sa njih 50 u svakoj sezoni! Sofija i Mina ZARATILE KAO NIKAD, Viktor je kriv za sve! (VIDEO)

Žestoko.
Voditeljka Maša Mihajlović pročitala je naredno pitanje za Minu Vrbaški.
- Da li si ljubomorna na Sofiju - glasilo je pitanje.
- Nisam ljubomorna, ona je pored svog momka htela da hrani mog, to nije uopšte normalno, smatram da je htela da napravi konflikt između Terze i Viktora - rekla je Mina.
- Jeste ljubomorna, prvo je pokušala da se umeše u moj i Terzin odnos, prvo jer je komentarisala taj san, a onda juče - počela je Sofija.
- Da naravno da ću da skočim, jer daješ Jovanu Rajiću i gledaš u Viktora, ovo što radiš je jako bezborazno - istakla je Mina.
- Ne može neko da se umeša ako je veza divna, Viktor i Mina i pored mene imaju probleme, on komentariše Dušicu. Ja nemam s*ks sa njih pedeset u svakoj sezoni, naravno da je ljubomorna - rekla je Sofija.
Autor: R.L.