Ja nisam imala s*ks sa njih 50 u svakoj sezoni! Sofija i Mina ZARATILE KAO NIKAD, Viktor je kriv za sve! (VIDEO)

Žestoko.

Voditeljka Maša Mihajlović pročitala je naredno pitanje za Minu Vrbaški.

- Da li si ljubomorna na Sofiju - glasilo je pitanje.

- Nisam ljubomorna, ona je pored svog momka htela da hrani mog, to nije uopšte normalno, smatram da je htela da napravi konflikt između Terze i Viktora - rekla je Mina.

- Jeste ljubomorna, prvo je pokušala da se umeše u moj i Terzin odnos, prvo jer je komentarisala taj san, a onda juče - počela je Sofija.

- Da naravno da ću da skočim, jer daješ Jovanu Rajiću i gledaš u Viktora, ovo što radiš je jako bezborazno - istakla je Mina.

- Ne može neko da se umeša ako je veza divna, Viktor i Mina i pored mene imaju probleme, on komentariše Dušicu. Ja nemam s*ks sa njih pedeset u svakoj sezoni, naravno da je ljubomorna - rekla je Sofija.

Autor: R.L.