OTVORIO PROZOR SVOJE DUŠE: Miki progovorio o Boginji i njihovom odnosu, Milena dala AMIN toj vezi, pa iskazala uverenje da je ovo PREPREKA koja ih remeti da odu korak dalje! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milena Kačavenda naredna je razgovarala sa robotom Tošom, te su spomenuli ljubavne jade Sare Stojanović.

- Kako gledaš na Sarine ljubavne jade? - upitao je Toša.

- Aneli je nikad kraća, lakše je preskočiti i zaobići, ona je ozbiljan retard. Po ceo dan samo jede i razmišlja o tome sa kojim muškarcem će biti - kazala je Milena.

- Da li misliš da se Milan igra sa njom? - upitao je Toša.

- Milanče je gotivac. Mislim da i njemu fali neka daska u glavi, ali da Sara nije njegov kalibar. Smatram da on traži neku lepu i slatku devojku. E, samo da ti kažem. Miki Dudić mi je rekao da mu se dopada Boginja - kazala je Milena.

- Da li će se smuvati Boginja i Miki? - upitao je Toša.

- Ona je meni na početku bila odvratna, ali mi je sad skroz gotivna. Mislim da bi bili simpatičan par, ali ne znam. Ja iskreno mislim da je Boginja zaljubljena kao tinejdžerka u Filipa, to je samo problem - kazala je Milena.

- Miki, tu si. Da li ima nešto novo sa Boginjom? Postoji li šansa da se smuvate? - upitao je Toša.

- U Odabranima je. Ne mislim da postoji šansa da se desi nešto sa nama, iskreno. Čak i da nije zaljubljena u Filipa, ništa se ne bi desilo - rekao je Miki.

Autor: S.Z.