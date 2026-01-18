Ne odaju se prijatelji zbog devojke od tri meseca: Maja održala Bori lekciju prijateljstva, pa mu pružila drugu šansu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi kako bi nominovala Uroša Stanića i Boru Santanu.

- Kvaran si kao kvaran zub. Posesivan si i sujetan. On je posle Miljane Kulić njagori ukućanin kog ne želiš za vratom. Janjuš ga voli i oni su imali iskren odnos. Ja sam uverena da je kod Janjuša u kuću išao da nikad o njemu ne bi pričao ovakve stvari. Pamti kao muflon. On pamti od prvog dana kad te sreo. Ti si svoj! Mislim da si jako inteligentan, a to ume da se ganiči i sa ludilom. Bora je meni jako kul lik. Zaboravio si da si javna ličnost, dozvolio si da se sprdaju sa tobom. S obzirom da je vrlo direktan, on je govorio da neće da bude takav i napunio si se go*nama. Dozvolio si da ti govore da smrdiš i ne mogu da verujem. Ispadaš cinkaroš, a to mi nije jasno. Za tvoj i Urošev odnos si sam kriv. Sa njim se ne kupuje mir! Prešao si svaku moguću granicu. Uroš je krpelj i popiće ti krv na slamčicu. Niko nikad neće ponoviti odnos njega i Janjuša. Ostaviću Boru - rekla je Milena.

- Ja sa Urošem uvek znam na čemu sam. On je meni jako drag, ali ima posesivnost koju ja ne posedujem. Uroš je odličan za rijaliti i poseduje x faktor. On je hrabar i ja sam takva. Veća mu*a imaš nego muškarci koji imaju ozbiljne godine. Ne sviđa mi se kad provocira ljude u crvenom, ali to je on. Bora je veliki šoumen i koga voli cela estrada. On je ime! Njemu ovo zaista ne treba i treba da misli na sebe - rekla je Maja.

- Moja greška je što sam imao posla sa civilima - rekao je Bora.

- Ne odaju se prijatelji zbog devojke od tri meseca! Seti se ko si i šta si. Ja se ne ljutim na nju. One imaju pravo da iznose, ali meni je ovde bitan on. Borine psovke su meni smešne do određenog momenta. Ja njega opet volim i naravno da ću njega sačuvati - rekla je Maja.

Autor: A.Anđić