ISKOČILE JOJ ŽILE NA VRATU! Anastasija urla preko stola na Boru, sve živce izgubila! (VIDEO)

Bora Santana i Anastasija Brčić ponovo su počeli da urliču preko crnog stola i da se svađaju.

- Meni se ovo desilo spolja, ja sam zbog toga ušao ovde, da ne bih išao u zatvor. Provociraju me, nikad ne bih bio sa Sarom, gledam je kao prijateljicu. Murat može da joj gura jezik kao što je gurao kozi - vikao je Bora.

- Ako je lud neka ide u ludnicu, a ne ovde da dolazi, šta treba da ga trpim i da ćutim dok me ponižava - urlala je Anastasija.

- Zube nije oprala - dobacio je Bora.

