NE MOŽE DA GA OPERE NI SAVA NI DUNAV! Janjuš pokušao na sve načine da se ogradi od Jovane Cvijanović, ona mu ne da da predahne! (VIDEO)

Nije hteo da bude s njom.

Marko Janjušević Janjuš i Jovana Cvijanović danas su se ponovo sukobili, a on je pokušao da se potpuno ogradi od nje.

- Koliko smo se puta videli, možda jednom, dva puta - rekao je Janjuš.

- To što možeš da budeš sa bilo kim, lažeš da sam ti skakala na auto, nisam legla. Mnogo puta smo se videli, ne znam broj koliko sam puta spavala kod tebe - rekla je Jovana.

- Nije više od 15 puta, znam šta si obukla - naveo je on.

- Tad smo se pomirili u februaru, kad si me prijavio, onda smo rešili da spustimo loptu, što me ponižavaš. Znam da smo se mnogo viđali - rekla je pevačica.

- Možda 12 puta ukupno, ja tebe nikad nisam zvao - rekao je Janjuš.

- Ti toliko lažeš, toliki si manipulator, znaš koliko sam bila dobra prema tebi - navela je ona.

- Ti si prema meni bila opsesivna - rekao je Janjuš.

