AKTUELNO

Zadruga

NE MOŽE DA GA OPERE NI SAVA NI DUNAV! Janjuš pokušao na sve načine da se ogradi od Jovane Cvijanović, ona mu ne da da predahne! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije hteo da bude s njom.

Marko Janjušević Janjuš i Jovana Cvijanović danas su se ponovo sukobili, a on je pokušao da se potpuno ogradi od nje.

- Koliko smo se puta videli, možda jednom, dva puta - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- To što možeš da budeš sa bilo kim, lažeš da sam ti skakala na auto, nisam legla. Mnogo puta smo se videli, ne znam broj koliko sam puta spavala kod tebe - rekla je Jovana.

- Nije više od 15 puta, znam šta si obukla - naveo je on.

- Tad smo se pomirili u februaru, kad si me prijavio, onda smo rešili da spustimo loptu, što me ponižavaš. Znam da smo se mnogo viđali - rekla je pevačica.

- Možda 12 puta ukupno, ja tebe nikad nisam zvao - rekao je Janjuš.

- Ti toliko lažeš, toliki si manipulator, znaš koliko sam bila dobra prema tebi - navela je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si prema meni bila opsesivna - rekao je Janjuš.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kako da mu verujem? Aneli sve više sumnja da je Luka snimao tokom odnosa, njemu pala roletna i zaurlao iz petnih žila! (VIDEO)

Zadruga

DEBELO ZAGAZILI U SREDU: Maja daje sve od sebe da dokaže kako nije UTORAK DEVOJKA, ne pušta Filipa da predahne nakon vrele akcije! (VIDEO)

Zadruga

Ovo ga boli: Peja ne može da sakrije ljubomoru zbog Eninog poljupca sa Munjezom, ona u šoku (VIDEO)

Domaći

Ne može da je opere ni Sava ni Dunav: Zorica Marković zagrmela po Anđeli Đuričić, pa nazvala Terzu seoskim đilkošom! (VIDEO)

Zadruga

Draže su mi ove sa VEĆIM MOZGOM! Janjuš pokušava da se distancira od Jovane Cvijanović, ne želi da joj daje na važnosti! (VIDEO)

Zadruga

Trebalo je da slušam intuiciju: Mateja zažalio zbog prebrze veze sa Aneli, Ivan smatra da Matijević ne može da izbori s njenim karakterom! (VIDEO)