Sada mu je sve jasno! Jovana pevačica otkrila šta joj je Milica rekla za ODAVANJE informacija o krštenju, on shvatio da je Munja za sve kriv (VIDEO)

Sklopio kockice!

Borislav Terzić Terza prišao je Jovani pevačici koja je stajala kod rulet stola, te je tako započeo razgovor sa njom o Milici Veličković i njegovoj ćerki, Barbari.

- Meni je rekla: "Nemoj slučajno da si rekla, znaću da si ti", ja nisam rekla, ne znam ko je - rekla je Jovana.

- Ma Munja to sve prodao! A vi ste sve drugarice njene, ma daj - rekao je Terza.

- Ja bih najviše volela da vi sredite odnose oko Barbare, ne diram ni tebe ni partnerku - rekla je Jovana.

- Ma srediću ja to, tužim je...Mene iz crkve niko ne može da istera, ali nema veze, ja ću nju preko suda uzeti, ali ne dete, nego da viđam svoje dete. Ona se je*ala sa tvojim dečkom za kojim si ti ginula ovde - rekao je Terza.

- Ja sam mogla da popijem 150 tužbi, išla sam po emisijama i ginula za nju - rekla je Jovana.

Autor: Nikola Žugić