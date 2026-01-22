ŠOK! Luka ismejao Anitu pred Viktorom, hoće da zna ko sprema bolji pasulj, on ili Anđelo (VIDEO)

Hit!
Luka Vujović i Anita Stanojlović prepucavali su se preko stola, te je tako on ismejao pred Viktorom Gagićem i učesnicima.
- Ti misliš da se ja igram s tobom - pitao je Luka.
- Tvoja dela i ponašanje će sve pokazati, ja sam i tamo verovala da me neko voli, pa mi je pokazao neko da je folirant - rekla je Anita.
- Ja sam iskren, da li misliš da bih spremao pasuljl tri sata - rekao je Luka.
- I on je spremao isto - rekla je Anita.
- Dobro, čiji je bolji pasulj - pitao je Vujović.
- Jao, je l' ti misliš da on zna da sprema pasulj koji je rastao pod staklenim zvonom i kom je mama na kašiku sve davala - rekla je Anita.
- Ti opet pričaš o njemu - rekao je Luka i počeo da se smeje sa Viktorom.
Autor: Nikola Žugić