Vatra samo što ne bukne ponovo: Jovana sasula Bori brutalnu istinu u lice, on jedva prihvatio kritike! (VIDEO)

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari danas biraju osobu koja se najveća zaigrala u Beloj kući. Jovana advokatica dobila je sad reč i navela Boru Santanu.

- Sada ću navesti Boru i njegovu devojku. Najmanje od tebe se Boro to očekivalo jer si ti šoumen i očekivalo se da zabavljaš široke mase. Interesantno je da sam ja najstrašnije osudila Bebicu za stvari koje je izgovorio i opet bih uradila isto. Jako si loš čovek i pokvaren, zaigrao si se Boro ako misliš da sa mojom inteligencijom možeš da se igraš i da me na jedan perfidan način provociraš posle svega. Ti meni Boro namećeš stvari koje ti radiš. Ti si dozvolio da te tovare kao magarca i da te svi ogovaraju po ćoškovima - rekla je Jovana.

- Dobro - dobacio je Bora.

- Drugo mesto je Asmin koji se ovde jako dobro snašao, a na trećem mestu je Joca Rajić. Ja mislim Asmine da si ti izrod svoje porodice, a oni su na mene ostavili veliki utisak - rekla je Jovana.

Autor: N.Panić