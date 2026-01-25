Struka se oglasila: Dačo uložio poslednji atom snage da odvoji Teodoru od Bebice, uvideo njenu sreću pored Đukića (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između Filipa Đukića i Teodore Delić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dači Virijeviću.

- Tekica je vrlo nervizna i nije zadovoljna trenutnim odnosom. Ona i dalje gaji emocije prema Filipu. Ona Bebicu ne može da gleda očima. Trebalo bi da budeš sa Filipom i mislim da je to prava ljubav. Ja te nikad nisam odao, izdao sam tvoju tajnu onda kad sam te pitao. Ja sam sa Filipom dobar, ali to ne menja činjenicu da mislim da je folirant u ljubavnim odnosima. Kad je rekao da mu se sviđa druga zauzeta devojka mi je pao u očima. Pao mi je u očima nakon postupka sa Aneli. Dan posle se*sa sa Majom je ustao i rekao da je njen tip više Asmin. Ako znaš da se nekoj devojci sviđaš i da si samo dan pre toga imao se*s sa njom, a onda ovo kažeš ponižavaš tu devojku. Najbolje je ćutati kad nemaš argumente i to uvek upali kao što je i njemu upalilo. Na pijanstva mogu da se vade samo mami i tati kući. Očigledno je poj*bljiv. Poslaću Filipa - rekao je Dačo.

- Ona ima potrebu već danima da me komentariše i da me ponižava. Smatram da nije zadovoljna sobom i svojim odnosom. On kao muškarac treba žene da odbrani. Ja sam sama izabrala da budem donja. Poslaću Filipa - rekla je Anita.

- On mi je stvarno jako drag. Koliko su one krive, kriv si i ti. Mada, ti si bio jasan na samom početku. Gotivim te i volim sa tobom da se družim i tebe ću staviti. Ja se ove sezone samo sa Teodorom nisam posvađala - rekla je Mina.

Autor: A.Anđić