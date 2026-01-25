Nek ti je Bog upomoć! Lepi Mića sručio surovu istinu Teodori u lice, pa ponizio sve utorak devojke: Nema posle kuku majko je*ao me... (VIDEO)

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između Filipa Đukića i Teodore Delić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Hani Duvnjak.

- Filipe, tebi samo imam reći da posle je*anje nema kajanja. Sa tobom sam u dobrim odnosima. Šaljem Teodoru - rekla je Hana.

- Vanja je potpuno u pravu. On nema 100 godina, dok god mu se diže nek radi. On je na svom mestu. Nije on lud da odbija, sve su lepe i trče za njim. Možda i ja potrčim nikad se ne zna. Pošto je on je*ač mnogo jak ide u izolaciju, može mnogo da izdrži - rekla je Milosava.

- Ja sam Filipa upoznala kod Bore na rođendanu, pre toga ga nisam znala. Čula sam da je ženskaroš i da je šoumen. Sa Teodorm sam bila u korektnim odnosima i nikad nisam čula da priča neke ružne stvari o meni. Moje mišljenje nije da ga voliš. Meni je i pogled vid neke prevare. Ostavljam Teodoru - rekla je Jovana.

- Mislim da se ovde dosta toga izdešavalo. Emocije prema nekom drugom su bile jače nego prema dečku svom. Ona je ubedila ponovo Bebicu da su njene emocije kod njega. On njoj sve veruje. Ona je u sebi jako mutna, tajnovita i nedorečena. Ti mene ni u čemu nisi uverila da je to to. Ti si tu gde jesi, uživaj u vezi sa Bebicom i nek ti je Bog upomoć. Što se tiče Filipa, on je malo veća inspiracija. On je trebao da stane na Majinu stranu malo. On sve radi na istom mestu isto vreme, a one se lepe kao krava na mleko. Nema posle kuku majko je*ao me Rajko. Zamisli tek slučaja da Boginaj sve to gleda i čeka vezu sa njim. Čuo sam da su Luka i on izj*bali 50 istih. Ja sam Aniti rekao da se na blamira i ne bruka sa njim. Ona bi sada sve dala da nije bila sa Filipom jednog dana. Ovaj odnos nema nikakvu budućnost dok god bude živ Filip, a i dok bude živ Filip Đukić. Teža je izdaja koju je uradio Filip, ali kad pogledamo kakva je to ljubav - rekao je Mića.

Autor: A.Anđić