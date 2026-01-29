Nisu mi prijatelji ako je blate: Terza stavio Sofiju iznad svih, najavio kraj drugarstva svima koji blate njegovu devojku! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Asmina Durdžića.

Bravo kako si uspeo da ostaneš onako hladan na Aneline provokacije.

- Jesam i tako će da bude do jula. Ja više ne želim da budem deo priče Aneli i njene porodice - rekao je Asmin.

Anita, zašto dozvoljavaš da nebitni ljudi utičnu na tvoju vezu jer je Luka predivan prema tebi?

- Mene mogu da poremete ljudi. Ja sam sebi zacrtala da više neću dozvoliti neke stvari. Želim da se fokusiram na naš odnos i da se slažimo. Ugađa mi i dobar je čovek - rekla je Anita.

- Naravno da nosi težnu što sam tek izašao iz odnosa. Ja sam ovakav uvek bio i ne želim nikada da pokažem da sam mačo muškarac i da sam neko ko govori ženi šta treba da radi. Sve radim isto, takav sam i volim da se i žena pita - rekao je Luka.

Terza, da li će te pokolebati razne priče kao i razne prepiske koje raspredaju tvoji prijatelji o Sofiji?

- Ne zanima me kao i prošle sezone. Onda mi nisu prijatelji ako blate nju. Pokušavaju verovatno da uđu ovde. Pričali su o njoj svašta, a ja napolju ništa nisam video. Ne može ništa da me poremeti kao prošle godine, ne zanima me. Bitno je kako se ona ponaša prema meni. To su smeća obična - rekao je Terza.

- Na njega nije uticalo ništa ni prošle sezone što su pričali. Na njega je uticali jer su mu nametnuli da treba da bira između mene i deteta. Izašao je i video je sve što ga je interesovalo. Da je bilo nešto spektakularno verovatno bi mu neko poslao.

Autor: A.Anđić