GOVORIO SAM DA ĆE ISPASTI DONJA, ŠTO SE I DESILO: Janjuš očitao Mileni lekciju zbog Anđela i Mikija! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', naredno pitanje postavljeno je Mikiju Dudiću.
- Zašto si do sada skivao emocije prema Kačavendi? - glasilo je pitanje.
- Nisam skivao emocije, ponašao sam se u skadu sa svojim osećanjima . Nisam ravnodušan - kazao je Miki.
- Svi misle da sam ja ironičan, a nisam. Tvrdim da je svako pitanje vezano za Milenu i Anđela, Milenu i Mikija veoma jasno, jer se vide neke stvari. Ja bih još dodatno neka pitanja postavio. Govorio sam da će ispasti donja, kao što je ispala - kazao je Janjuš.
- Da li bi slao i Aneli u poruke kao i Mileni da je bila slobodna, a ne u vezi sa Lukom? - glasilo je pitanje.
- Ne. Ne vidim razlog da to radim. Nikada sa Aneli nisam imao takav odnos da joj pošaljem takve slike - kazao je Anđelo.
