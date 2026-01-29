GOVORIO SAM DA ĆE ISPASTI DONJA, ŠTO SE I DESILO: Janjuš očitao Mileni lekciju zbog Anđela i Mikija! (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', naredno pitanje postavljeno je Mikiju Dudiću.

- Zašto si do sada skivao emocije prema Kačavendi? - glasilo je pitanje.

- Nisam skivao emocije, ponašao sam se u skadu sa svojim osećanjima . Nisam ravnodušan - kazao je Miki.

- Svi misle da sam ja ironičan, a nisam. Tvrdim da je svako pitanje vezano za Milenu i Anđela, Milenu i Mikija veoma jasno, jer se vide neke stvari. Ja bih još dodatno neka pitanja postavio. Govorio sam da će ispasti donja, kao što je ispala - kazao je Janjuš.

- Da li bi slao i Aneli u poruke kao i Mileni da je bila slobodna, a ne u vezi sa Lukom? - glasilo je pitanje.

- Ne. Ne vidim razlog da to radim. Nikada sa Aneli nisam imao takav odnos da joj pošaljem takve slike - kazao je Anđelo.

